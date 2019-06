Tuinhier Poperinge stelt dit weekend tuinen open en gaat ook op tuinreis naar het Waasland LBR

13 juni 2019

17u46 0 Poperinge De tweede vrijdag van iedere maand wordt een groen onderwerp , onder leiding van een specialist, aangesneden bij Tuinhier Poperinge. “We organiseren ook elk jaar een tuinreis en om de drie jaar nodigen we het publiek uit op onze Open Tuinendag. Deze drie activiteiten vinden dit jaar plaatse op 14, 15 en 16 juni.

De driedaagse aan activiteiten start met een bezoek aan fruitbedrijf Myngheer. “De boomgaarden van Wim en Liesbeth staan beplant met appels en peren. Wim is onze gids en zal ons wegwijs maken in de bijzondere teelt”, zegt Eddy Lobeau van Tuinhier Poperinge. De rondleiding vindt plaats op vrijdag 14 juni om 18.30 uur op fruitbedrijf Myngheer in de Steenstraat 47 in Zuidschote.

Zaterdag worden vier bijzondere tuinen bezocht in het Waasland. “We bezoeken Meirlaenhof in Sint-Pauwels, een prachtige landelijke tuin van één hectare. De Pilorijn in Stekene bevat met tweehonderd soorten een van de grootste buxuscollecties van België. Munkhaven Cottage Gardens in Verrebroek is een verzameling van tien verschillende tuinen, geïnspireerd op de Engelse Cottagetuin. In De Wiedenhof in Vrasene kun je kennis maken met de techniek om van een lang gerekt perceel een mooie siertuin te maken.”

Op zondag wordt de driedaagse afgesloten met een Open Tuinendag in Poperinge. “Drie Tuinhierleden stellen hun tuin open voor het publiek. Alles wordt in een fietstraject van 21 kilometer gegoten. De minder sportieve tuinliefhebber kan het traject ook met de auto volgen.” Een bezoek aan de drie tuinen en een consumptie kost vijf euro. “TDe eerste tuin is de sfeervolle landschappelijke tuin van Dirk en Roza, de tweede de ecologische en kindvriendelijke tuin van An en Kris en we sluiten af met de veelzijdige siertuin van Gilbert en Maria, die een passie hebben voor fuchsia, terrasplanten en watervogels.” Meer info op www.tuinhier-Poperinge.be, 0494/88.30.16 of via eddy.lobeau@telenet.be.