Tuinhier Poperinge leert je tomaten kweken Laurie Bailliu

09 maart 2020

15u21 0 Poperinge Guy Dekindere, mede-auteur van de fruit- en groentencyclopedie, werd door Tuinhier Poperinge uitgenodigd om een voordracht te geven over het kweken van tomaten op vrijdag 13 maart.

Er is een groot verschil qua smaak tussen een tomaat van eigen kweek en een tomaat uit de supermarkt. “Trostomaten, pruimtomaten, kerstomaten, cœur de bœuf … tomaten zijn er in allerlei soorten, smaken en formaten, geënt of niet geënt, voor elk wat wils. Je kunt ze bovendien gemakkelijk zelf telen en zorgt voor gezonde en smaakvolle groenten. Bovendien vergen ze niet zoveel werk, alleen het goede oog en af en toe is er een kleine ingreep nodig.

Er zijn natuurlijk nog trucjes. Alleen, je moet enkel die trucjes leren en onthouden”, vertelt Eddy Lobeau van Tuinhier Poperinge. “Meer nog, het hoeft niet uit uw tuin te komen, het kan zelfs van op je terras in potten. En welke kleur mag het zijn? Niet noodzakelijk “zo rood als een tomaat”, het kan ook donkerrood tot bruin/zwart en blauw, met apart smaakje, of zelfs gewoon zon-geel. En welk formaat mag het zijn? Grote, ronde vlezige soeptomaten of bijdehandse trostomaten of plaagtolerante tomaten? Alle knepen van het vak worden tijdens deze voordracht door Guy Dekindere , mede-auteur van de fruit- en groentencyclopedie, meegegeven.”

De uiteenzetting over de teelt van tomaten vindt plaats vrijdag 13 maart en start om 19.45 uur in het OLVI, Boeschepestraat 14 in Poperinge. Niet-leden betalen 3 euro om de lezing te kunnen bijwonen. Meer informatie via 0494/883016 of eddy.lobeau@telenet.be.