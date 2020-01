Tuinhier Poperinge huldigt zijn laureaten van de Tuinprijskamp LBR

14 januari 2020

16u45 0 Poperinge Tuinhier Poperinge heeft het nieuwe jaar ingezet met een gezellig nieuwjaarsfeest waarbij ze hun laureaten van de Tuinprijskamp in de bloemetjes hebben gezet.

Naast een feestmaaltijd konden de 110 aanwezige leden vernemen wie de laureaten waren van de tuinkeuring 2019. “In juni bezocht het bestuur met een professionele keurder de tuinen van de 24 deelnemende leden. De keurder was aangenaam verrast over de hoge kwaliteit en de grote variatie aan bloemen, planten en heesters in de siertuin en de soorten bijzondere groenten in de moestuinen. In de categorie siertuin werd Johan Vermandere laureaat en Luc Neuville werd tweede. De beste in de categorie moestuinen waren Marc en Luc Denys. Francine Georges werd daar tweede”, zegt Eddy Lobeau van Tuinhier Poperinge. “Iedere laureaat mocht een mooie prijs in ontvangst nemen. De andere deelnemers kregen een waardebon voor een zak potgrond.”

Tuinhier Poperinge telt dit jaar opnieuw 150 gezinnen uit groot Poperinge en Ieper. “Onze leden brengen hun vrije tijd ofwel in de siertuin, de moes- en fruittuin of kunnen ze hun passie in alle drie de terreinen uitleven. In Tuinhier Poperinge worden de verschillende teeltwijzen van onze leden gerespecteerd al gaat onze voorkeur uit naar het ecologisch tuinieren.

We organiseren jaarlijks zo’n 13 activiteiten waarbij we soms op 100 aanwezigen kunnen rekenen. Ons ledenbestand bestaat uit zeer jonge tot minder jonge leden. Leden ontvangen elke maand het zeer gewaardeerd tijdschrift Tuinhier. Alle werkzaamheden in de fruittuin, siertuin, groentetuin worden per maand in begrijpbare taal uiteengezet. Iedere tweede vrijdag van de maand wordt een groen onderwerp, onder leiding van een specialist, aangesneden. We bezoeken ook tuinen waar een demonstratie of rondleiding gegeven wordt. Tuinhier organiseert ook jaarlijks twee mooie tuinreizen. De Zeeuwse tuinen, de tuinen in het Engelse Kent, de floriade, de toontuinen van Hoegaerden,de tuinen van Arcen, de tuin van Mia Gevaert zijn maar enkele voorbeelden van de prachtige reizen die we met de vereniging maken. Leden kunnen ieder jaar hun groentetuin en of siertuin door een ervaren keurder laten beoordelen tijdens de tuinkeuring. Zo mogen we jaarlijks heel fraaie tuinen bezoeken.”

Het lidmaatschap Tuinhier Poperinge kost 23,00 euro. Voor meer informatie eddy.lobeau@telenet.be of 0494/88.30.16.