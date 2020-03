Tuincentrum schenkt elke bewoner Huize Proventier een bloem Laurie Bailliu

21 maart 2020

16u46 0 Poperinge Ook de boomkwekerij en het tuincentrum van Erwin Bouton en zijn vrouw Tine uit Reningelst lijdt onder de coronacrisis. Planten gaan verloren, maar meer dan 150 bloemen vonden een tweede thuis bij de bewoners van WZC Huize Proventier in Poperinge.

“Het seizoen zou voor ons nu normaal moeten beginnen. Maart, april en mei zijn normaal heel goede maanden, maar nu wordt het wel wat anders. Dit hebben we in al die jaren nog nooit meegemaakt. Het is echt ongekend. Voor veel mensen en in verschillende secotren”, zeggen Erwin en Tinne. “Wij verkopen vooral aan grotere tuincentra, maar zij moeten ook de deuren sluiten. Niet meer verkopen, is ook niet meer leveren. De annulaties blijven maar binnenkomen. Planten, bloemen, struiken, hagen.. Alles blijft staan. Alle planten gaan we uiteraard water geven en alles doen wat we kunnen, maar uiteindelijk zullen ze hier verloren gaan.. Er is een beperkte houdbaarheid”, zegt Edwin.

Huize Proventier

Meer dan 150 bloeiende kamerplanten staan nu bij de bewoners in Huize Proventier. “Wij kunnen ze toch niet meer verkopen en we wilden er iets nuttigs mee doen. De mensen in het rusthuis krijgen geen bezoek meer en we dachten dat het voor die mensen leuk zou zijn.”

Schepen Ben Desmyter (CD&V) stak vrijdag de handen uit de mouwen om de bloemen bij het rusthuis te leveren. “Prachtig initiatief van de familie Bouton. Ook voor die mensen is het echt miserie nu ze, net voor het seizoen, alles in rook zien opgaan. Ik heb hen gecontacteerd om het voor hen logistiek mogelijk te maken. Op elke kamer, gemeenschappelijke ruimte en personeelsruimte staat nu een bloemetje”, zegt schepen Desmyter. “De familie deed een grote inspanning en we zijn zeer dankbaar. Ondertussen kreeg ik al melding van andere plantenkwekers dat ze iets gelijkaardigs willen doen voor het woonzorgcentrum. We kunnen alleen maar hopen dat er na deze crisis gekocht wordt bij onze lokale handelaars, van alle sectoren..”