Trouwen in Poperinge kan nu ook in openlucht Laurie Bailliu

01 september 2020

15u16 0 Poperinge Trouwen kan in Poperinge nu ook in openlucht. Naast het gemeentehuis werden twee openbare plaatsen met een neutraal karakter aangeduid waar mensen kunnen huwen. De openluchtlocaties werden de koer voor het Hopmuseum en de culturele zone nabij de Komstraat in het Burggraaf Frimoutpark.

Trouwen op één van de openluchtlocaties is mogelijk onder enkele voorwaarden. De gewenste buitenlocatie dient gemeld te worden bij de huwelijksaangifte. Huwen op deze plaatsen is mogelijk van mei tot en met september. Bij regen of wisselvallige weersomstandigheden wordt het huwelijk voltrokken in het gemeentehuis, maar de beslissing hieromtrent ligt bij de aanvragers. De stedelijke uitleendienst biedt een ‘huwelijksbox’ aan die stoelen, tafels en een mobiele geluidsinstallatie bevat. Het voorafgaand klaarzetten is voor de ontleners zelf, alsook het opnieuw wegbergen van alle ontleende materiaal aansluitend aan de huwelijksceremonie.

Al geïnteresseerden?

Raadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD ) had enkele vragen over praktische aanpak van de organisatie op deze locaties. “Waarom wordt de periode beperkt van mei tot en met september. Zal dezelfde prijs gehanteerd worden om te trouwen in openlucht als trouwen in het stadhuis? Zijn er al geïnteresseerden?” Schepen Loes Vandromme (CD&V): “We polsten bij andere gemeenten en het bleek dat veel andere gemeenten het ook op die manier aanpakken. De weersomstandigheden zijn wat minder gunstig buiten de periode mei tot en met september. De prijs om te trouwen blijft hetzelfde. Er zijn al 2 geïnteresseerde koppels. Ze zijn heel enthousiast.”