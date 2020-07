Transformatiesteun voor Poperinge aardappelverwerkend bedrijf Aviko Belgium Laurie Bailliu

19 juli 2020

15u52 0 Poperinge Aviko Belgium, aardappelverwerkend bedrijf in Poperinge, ontvangt 1 miljoen euro steun. Dat heeft Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits toegekend. Het bedrijf investeert momenteel meer dan 200 miljoen euro in een nieuwe hoogtechnologische en duurzame productievestiging voor diepvriesfrieten en aardappelvlokken in Poperinge.

Aviko is één van de grootste Europese producenten van aardappelproducten zoals diepvries en verse frieten, fritesspecialiteiten, aardappelpurees, -gratins, aardappelvlokken en granulaten. De onderneming maakt deel uit van het Nederlandse moederbedrijf Royal Cosun. Het is één van de vier grootste aardappelverwerkende producenten ter wereld met activiteiten in 110 landen. Het bedrijf produceert op jaarbasis ongeveer 900 ton aan aardappelproducten, daarnaast worden er 1.800.000 ton aardappelen verwerkt.

Krokantere korst

Het bedrijf investeert hiervoor zeer fors in een nieuw productiebedrijf voor diepgevroren frieten en aardappelvlokken op het industrieterrein Sappenleen in Poperinge. Het zet in op diepvriesfrieten met een krokantere korst. In de nieuwe vestiging zullen ook gedroogde aardappelvlokken gemaakt worden die dienen als grondstof voor puree en als bijproduct voor veevoeder. De jaarlijkse productiecapaciteit van nieuwe fabriek zal 175.000 ton diepgevroren frieten en 11.000 ton aardappelvlokken zijn. Er worden nieuwe digitale technieken en processtappen ingevoerd en ook de internationale concurrentiepositie wordt versterkt met de realisatie van een ‘Potato Experience Center’.

Met de komst van het nieuwe productiebedrijf wordt een groei verwacht in zowel de afzet naar bestaande buitenlandse markten als in het openen van nieuwe regio’s. Naar de nieuwe vestiging verhuizen 45 van de huidige personeelsleden. Daarnaast rekent de onderneming op 65 nieuwe aanwervingen binnen de drie jaar en 155 extra mensen op een termijn van 5 jaar.

Transformatie

“Vlaanderen is een zeer belangrijke regio voor de verwerking van aardappelen en de productie van aardappelproducten. Het aardappelverwerkende bedrijf Aviko in Poperinge is een wereldspeler in onder meer ambachtelijke Belgische frietjes en lekkere gratin. Het bedrijf investeert nu meer dan 200 miljoen euro in een gloednieuwe fabriek voor diepvriesfrieten en aardappelvlokken”, zegt Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits. “De werknemers zullen opgeleid worden om de transformatie van het bedrijf mee vorm te geven. Voor de opleidingen en de tewerkstellingsgroei kent Vlaanderen 1 miljoen euro steun toe. Door de investeringen zal de West-Vlaamse vestiging haar activiteiten verankeren en zich verder internationaal kunnen profileren.”