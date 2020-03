Trans Modeshow moest transgenders in de kijker zetten: “Met pijn in het hart hebben we alles geannuleerd” Laurie Bailliu

18 maart 2020

14u23 0 Poperinge De zesdejaarsstudenten Lotte Wyffels en Zoë Verhaeghe zouden in het kader van hun eindwerk een modeshow met transgenders organiseren. Het coronavirus gooit nu roet in het eten. “Met pijn in het hart moesten we alles annuleren. Het is nog niet zeker of er een andere datum zal gekozen worden”, zeggen Lotte en Zoë.

De studenten Lotte Wyffels (17) en Zoë Verhaeghe (18) ronden hun zesde middelbaar Sociale Technische Wetenschappen in het Onze-Lieve-Vrouwe instituut in Poperinge af. Ze werken voor hun eindwerk rond het thema ‘transgenders’. In het kader van hun eindwerk zouden ze op 27 maart een modeshow organiseren waar ze transgenders in de kijker zetten. “In onze maatschappij worden transgenders nog niet overal aanvaard. Wij laten zien dat iedereen mooi is op zijn eigen manier”, zeiden Lotte en Zoë over hun Trans Modeshow.

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus brengen de plannen van Lotte en Zoë in de war. “Met pijn in het hart hebben wij de modeshow moeten annuleren. We vinden het heel erg jammer. We keken er al heel lang naar uit en we waren ook al langere tijd bezig met het voorbereiden. Alles was bijna afgerond en waren terecht trots op wat we in elkaar gestoken hadden”, zeggen Lotte en Zoë. “We kregen te horen dat het niet meer mocht doorgaan. Onze leerkrachten hadden gelukkig begrip voor de situatie. We werden al gefeliciteerd met het werk dat we al in ons project hadden gestoken en dat voelde goed.

De annulatie van de modeshow heeft geen invloed op de meisjes hun eindwerk. “Gelukkig. We kregen heel vlug een mail van ons klastitularis waarin stond dat ze alle begrip had voor onze situatie en dat ze wist hoeveel werk we in onze Trans Modeshow hadden gestoken. Het blijft natuurlijk wel heel jammer dat we alles moesten annuleren.”

Dankbaar

De modeshow zou plaatsvinden in Het Pensionaat in Abele. Het niet duidelijk of er een nieuwe datum zal afgesproken worden. “Dit weekend zaten we samen met Luc van het Pensionaat en er werd ons aangeraden om nog geen nieuwe datum te plannen, aangezien we niet weten hoelang de maatregelen zullen duren. Daarnaast moeten we ook nog rekening houden met ons schoolwerk. We houden iedereen zeker op de hoogte via het Facebookevenement.”, zeggen Zoë en Lotte. Ook de transgenders die model zouden zijn tijdens de modeshow vinden de annulatie heel jammer. “Ze keken er allemaal enorm naar uit. Ze hadden veel appreciatie wat we wilden op poten zetten en welke boodschap we wilden sturen naar de buitenwereld. We hebben hen laten weten dat er zeker een dankmoment komt naar hen toe met een beetje muziek en een drankje, want de wijn voor de modeshow hadden we al. Het zou zonde zijn, moesten we die laten slecht worden”, lachen Lotte en Zoë.

Lucas Thibaut (15) uit Poperinge werd geboren als Emma en zou defileren tijdens de Trans Modeshow. De tiener weet al een tijdje dat hij in het verkeerde lichaam werd geboren. In mei starten de gesprekken over zijn transitie. “Het is heel jammer, want Lotte en Zoë hebben er veel werk in gestoken. Ik keek er enorm naar uit en hoop dat er een nieuwe datum kan gevonden worden”, zegt Lucas.