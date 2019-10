Toneel Watou Westhoek is en speelt: ‘Preus lik fjeertig’ LBR

14 oktober 2019

18u17 0 Poperinge Toneel Watou Westhoek bestaat veertig jaar en dat wordt stijlvol gevierd met de voorstelling ‘Preus lik 40’. Het is de verzamelnaam van zeven theateravonden in het Kasteel van De Lovie.

Aan de toog van het toenmalige café ‘t Oud Gemeentehuis is Toneel Watou Westhoek begonnen. Ondertussen staat het gezelschap al veertig jaar op de planken. Het toneelgezelschap telt een 35-tal leden van alle leeftijden. “Om het heden en het verleden samen te brengen doen we een beroep op drie theatermakers”, zegt Daniël Delerue van Toneel Watou Westhoek. “Mieke Ronsmans brengt samen met zeven enthousiaste acteurs voor de derde keer op rij een creatie-theaterstuk. De scènes ontstaan vanuit improvisatie en hebben een sterke inhoudelijke link met de geschiedenis én de toekomst van Toneel Westhoek Watou. Het publiek raken en amuseren is hun nobel doel. Pieter Meuleman werkte met de jongeren een performance uit waarin ze het publiek op een voetstuk plaatsen. Geert Van Robaeys regisseert een fijn stukje volkstheater van eigen hand en loodst tien acteurs als een wervelwind doorheen ‘De Jubiléé’. Je wordt terug gekatapulteerd naar ‘de tijd van toen’, waar een ‘lach en een traan’ zeker niet mocht ontbreken. Plezier verzekerd.”

Toneel Westhoek Watou brengt ‘Preus lik 40’ in het Kasteel ‘De Lovie, inrijden via de baan Poperinge Krombeke. Speeldata zijn zaterdag 16/11 om 20 uur, zondag 17/11 om 17.30 uur, maandag 18/11 om 20 uur, woensdag 20/11 om 20 uur, donderdag 21/11 om 20 uur, zaterdag 23/11 om 20 uur en zondag 24/11 om 17.30 uur. Een ticket kost 10 euro en kaarten zijn te bestellen via de site www.toneelwatouwesthoek.be of via mail reservaties@toneelwatouwesthoek.be. Telefonisch kan u ook tickets bestellen via het nummer 0473/68.07.24.