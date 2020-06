Toerisme Poperinge is klaar voor de zomer Laurie Bailliu

06 juni 2020

11u44 0 Poperinge Toerisme Poperinge is klaar voor de ‘heropening’ van het toeristische seizoen. Vanaf maandag 8 juni opent de Dienst Toerisme en vanaf dinsdag 9 juni krijg je opnieuw de kans om de expo ‘Hommelbloed’ in het Hopmuseum te ontdekken.

“In maart staken de hopscheuten voorzichtig hun witte kopjes uit de grond en bleven wij voor enkele weken in ons kot. De hoppe trok er zich niets van aan en bleef koppig doorgroeien. De eerste ranken bereikten al de top, wat normaal begin juli gebeurt, ten tijde van de kermis en Maria-Ommegang. Dit jaar helaas geen kermis of processie. Ook de Bier- en Hoppefeesten worden een jaartje uitgesteld. Maar dit belet ons niet om vanaf volgende week jullie terug met veel plezier te ontvangen. Deze zomer ben je opnieuw van harte welkom in Poperinge!”, klinkt het Toerisme Poperinge.

Vanaf maandag 8 juni opent de Dienst Toerisme opnieuw de deuren. “Ons team staat klaar om jullie wegwijs te maken naar alle bezienswaardigheden, tipt de gezelligste eet- en drinkadresjes en deelt de laatste nieuwtjes. Geniet één of meerdere dagen in Poperinge! Hou wel rekening met de coronamaatregelen en aanduidingen ter plaatse. In ons infokantoor laten we slechts 1 persoon per contactbubbel toe.”

Expo ‘Hommelbloed’

Ook het Hopmuseum verwelkomt vanaf 9 juni opnieuw bezoekers. “Je krijgt opnieuw de kans om de expo Hommelbloed te ontdekken. Kunstenares met Poperingse roots, Nele Boudry, portretteerde de hommelboeren en vatte de ruwheid, het labeur en hun verbondenheid met de natuur in levensgrote schilderijen. Ontdek in het museum hoe de liefde voor de plant, de kennis van het telen en het levende erfgoed al generaties lang wordt bewaard en doorgegeven. Reserveer je bezoek op voorhand. De eerste 100 bezoekers ontvangen gratis een expobiertje, enkel geldig voor betalende volwassen bezoekers. Het voordelig combiticket voor het Hopmuseum en Talbot House is ook terug verkrijgbaar.”

Ook vanaf woensdag 1 juli heeft Toerisme Poperinge leuke activiteiten op de agenda staan. “Er is de grensoverschrijdende fietszoektocht van 1 juli t.e.m. 30 september. De expo ‘Feniks, kinderen in de wederopbouw’ van 4 juli t.e.m. 13 september. ‘Circus 157', een vergeten WO2-verhaal van 11 juli t.e.m. 9 augustus, intimistische tuinconcerten en kunstenparcours per fiets in Watou.