Toekomst Kunstenfestival Watou blijft onzeker: “Als stad willen we financiële steun blijven geven” LBR

28 juni 2019

16u48 0 Poperinge Het Kunstenfestival Watou gaat zaterdag van start met zijn 39ste editie ‘SAUDADE - Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’. Dankzij de financiële steun van Poperinge en een tijdelijke Vlaamse subsidie werd deze editie werkelijkheid. De veertigste editie blijft onzeker door het wegvallen van de Vlaamse subsidie.

In de zomer van 2017 raakte bekend dat de Vlaamse regering de erkenning en de structurele subsidies ging schrappen voor de periode 2017-2021 van vzw Kunst, de organisator van het Kunstenfestival Watou. De vzw gaf aan om na de editie van 2016 de handdoek in de ring te gooien. Na overleg tussen de stad Poperinge de provincie en Vlaanderen werd een oplossing voorzien tot en met dit jaar.

De provincie West-Vlaanderen was bereid om een eenmalige toelage van 225.000 euro op tafel te leggen voor de editie 2017. De Vlaamse overheid voorzag voor 2018 en 2019 een jaarlijks bedrag van 135.000 euro en ook de stad Poperinge gaf voor die drie jaar financiële steun voorzien. “Volgend jaar is een zwart gat”, zucht Jan Moeyaert. “Om het Kunstenfestival blijvend mogelijk te maken moeten we vanaf 2020 elk jaar een dossier indienen om Vlaamse subsidies aan te vragen binnen het regionaal kunstendecreet. In november moeten we ons dossier indienen. Elk jaar in spanning afwachten willen we niet. De stad ziet het zitten om ons opnieuw financieel te steunen, maar daarmee hebben we uiteraard niet voldoende.”

Volgend jaar is het Kunstenfestival toe aan zijn 40ste editie. “Het zou een feesteditie moeten worden, maar de toekomst is onzeker. Het is weinig respectvol dat we onze plan moeten trekken. In 2009 hadden we ongeveer 5.600 bezoekers. Vorig jaar waren er ongeveer 23.000 bezoekers. Dat wil toch zeggen dat de mensen content zijn en blijven komen? Als dat niet voldoende is, dan weet ik het niet meer.”

Blijvende financiële steun

Het Poperingse stadsbestuur wil het Kunstenfestival financieel blijven steunen, maar marge om te verhogen is er niet. “Het eerste jaar gaven we 75.000 euro aan financiële steun. Het jaar later werd dat 95.000 euro. Momenteel zitten we aan een financiële bijdrage van 125.000 euro. Als stadsbestuur zijn we bereid om dat te behouden, ook als andere subsidies verminderen of verdwijnen. Een marge om onze financiële steun te verhogen is er niet”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

“We spreken over een evenement dat een bovenlokaal karakter heeft. Het trekt mensen aan van buiten Vlaanderen. Je voelt dat het de lokale bevoegdheden te boven gaat. Financiële steun willen we blijven geven en we zullen onze bijdrage ook zeker niet verminderen. Maar als de vraag zou komen om onze bijdrage op te trekken naar 200.000 euro moeten we afhaken. Dat kunnen we niet. Onze andere evenementen hebben evenveel recht op financiële steun. We willen actief meehelpen zoeken naar een oplossing, want dit is een project dat de steek positief in beeld brengt.”