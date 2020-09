Toekenning ereburgerschap George Sutherland nu ook officieel goedgekeurd Laurie Bailliu

01 september 2020

15u19 0 Poperinge Het reglement omtrent het ereburgerschap werd tijdens de gemeenteraad van afgelopen goedgekeurd. Daarnaast werd ook beslist om de 98-jarige oorlogsveteraan George Sutherland ereburger van de stad te maken.

George Sutherland werd geboren in Poperinge op 21 december 1921 en groeide op nabij Lyssenthoek, waar zijn vader hospitaalsoldaat en later tuinier was. Na de Tweede Wereldoorlog trad hij in de voetsporen van zijn vader en ging als tuinier aan de slag op Lyssenthoek. Hij hielp veel mensen op zoek naar hun familieleden. “George staat vandaag symbool voor de vele Britten die na de Eerste Wereldoorlog in de streek bleven wonen. De liefde voor Poperinge is de rode draad in het leven en werk van George Sutherland. Met het “George walks for Talbot House”-initiatief, gaf hij aan onze stad recent ook nationaal en internationaal uitstraling en droeg hij een belangrijk steentje bij aan de toekomst van het meest bekende Huis in Poperinge. Hij vervoegt met zijn aanstelling tot ereburger van deze stad het rijtje van mensen die zich omwille van de Eerste Wereldoorlog verdienstelijk maakten in en voor Poperinge”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Reglement opstellen

Raadslid Johan Lefever (Open Vld) diende enkele maanden geleden al een aanvraag in om de oorlogsveteraan ereburger te maken. Het schepencollege wilde graag eerst met de man aan tafel zitten om met hem over het ereburgerschap te praten. Daarnaast wilde het schepencollege ook eerst een reglement opstellen voor het toekennen van de eretitel. Dat reglement en de toekenning van het ereburgerschap werd afgelopen maandag tijdens de gemeenteraad goedgekeurd. “We kijken uit naar de concrete invulling van dit ereburgerschap. Wanneer en vooral ook ‘hoe’ zal het verlenen van de titel gebeuren?”, klonk het bij een tevreden Johan Lefever.

Ceremonie

“We gaan proberen om effectief een plechtigheid te organiseren, maar wanneer daar kan ik nog niet op antwoorden. Er wordt gekeken of de plechtigheid kan gekoppeld worden aan de samenkomst half oktober in het Talbot House als de Schotse Clan op bezoek komt”, zegt burgemeester Christof Dejaegher. “Daarnaast moeten we ook rekening houden met de coronamaatregelen en zal er moeten gekeken worden wat op dat moment de geldende voorschriften zijn. De man hoort natuurlijk tot de risicogroep, de mensen die extra beschermd moeten worden. Het is zoeken hoe we dit kunnen doen.”