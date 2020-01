Tiende verkiezing prinsen en prinsessen voor mensen met een beperking LBR

24 januari 2020

16u16 2 Poperinge In zaal Maeke Blyde wordt op zaterdag 8 februari voor de tiende keer de verkiezing van prinsen en prinsessen voor mensen met een beperking georganiseerd. Orde van de Mamboetjess staat in voor de organisatie.

Dit jaar wordt opnieuw prinsen en prinsessen voor mensen met een beperking voor de Stad Poperinge verkozen. Voor de tiende keer organiseert de Orde van de Mamboetjess deze verkiezing. “Doordat we als carnavalsvereniging ook veel weggaan in het carnaval viel het ons op dat er weinig verkiezingen zijn voor mensen met een beperking”, vertelt Lies Soenen van O.V.D. Mamboetjess. “Bij de Westhoek Vrije tijd Anders (WVA) in Ieper, toen nog onder leiding van Daniel en Wim Moeyaert, gingen we informeren of er eventueel interesse zou zijn om zo’n verkiezingen te organiseren. Ze vonden dit een goed idee. Met mezelf, Yo van den Broeck, prins Joeri Deleye, Jean Vereecke, Jenny De Metsenaere, Daniel en Wim en de mensen van WVA werd rond de tafel gezeten om de verkiezing verder te bespreken. Prins Joeri en Wim Moeyaert zijn ondertussen jammer genoeg overleden.”

Het idee was er om gewoon mensen aan te stellen tot prins en prinses, maar dat ging niet door. “Binnen WVA ging niemand akkoord. Ze wilden opdrachten, een jury.. Een echte strijd. Bij WVA vonden ze dat de kandidaten moesten kunnen verliezen. Zo gezegd, zo gedaan. Er werd beslist dat de kandidaten een aantal kaarten in voorverkoop moesten verkopen. Daarnaast was een intrede, een voorstelling en een muzikale show verplicht. De dag zelf zou er ook een tombola verkoop zijn. Na 10 jaar volgen we nog steeds hetzelfde concept”, vertelt Lies. “De jury werd en wordt nog steeds ineen gestoken door iemand die niet van Poperinge is en wordt pas de dag van de verkiezing bekend gemaakt aan iedereen. De kaarten in voorverkoop is ondertussen opgetrokken tot 40 kaarten verkopen.”

Een samenwerking met de WVA is er na 10 jaar niet meer. “Nadat Daniel en Wim gestopt waren, was er geen interesse meer in de verkiezing. De organisatie hebben wij alleen verder gezet.” Op zaterdag 8 februari om 13.30 uur vindt de 10de editie van de verkiezing prinsen en prinsessen voor mensen met een beperking plaats in zaal Maeke Blyde in Poperinge. De kandidaten dit jaar zijn voor jeugdprins Taggart Vandamme en voor junior prinses Elke Lamerant. Djozy Ryckeghem is kandidaat prinses en Jurgen Vandamme is kandidaat prins. Nadia Vandecasteele is kandidaat prinses 3de leeftijd en Freddy Vitse voor prins 3de leeftijd. Elke kandidaat dient 65% behaald te hebben om de titel te bemachtigen of moet de meeste punten behalen als er een tegenkandidaat is. Kaarten in voorverkoop kosten 4 euro en zijn te verkrijgen bij de kandidaten. Kaarten aan de deur kosten 6 euro.