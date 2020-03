Tien toeristische organisaties uit Poperinge en Vleteren hebben Q-label Laurie Bailliu

04 maart 2020

16u28 0 Poperinge Het provinciebedrijf Westtoer heeft vijf toeristische organisaties uit Vleteren en Poperinge een Q-label toegekend. Vijf andere organisaties uit Poperinge kregen een verlenging van hun label.

In totaal kregen dertien toeristische organisaties uit de Westhoek een Q-label overhandigd. Aan zeventien anderen werd een verlenging van het kwaliteitslabel uitgereikt. In totaal hebben 86 toeristische spelers in de Westhoek nu het Q-label. “Het Q-label viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Deze editie leverde veertig nieuwe kwaliteitslabels in de vier toeristische regio’s: het Brugse Ommeland, de Kust, de Leiestreek en de Westhoek op”, zegt Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), gedeputeerde en voorzitter van Westtoer. “West-Vlaanderen telt dit jaar voor het eerst meer dan driehonderd toeristische adressen met een Q-label. Het gaat om logies, restaurants, cafés, toeristische infokantoren, musea en attracties.”

Alle ondernemers volgden een korte opleiding over de aspecten die een impact hebben op de beleving van bezoekers. Daarnaast kregen ze ook elk drie halve dagen begeleiding van een coach. Die kwam ter plaatse en stoomde voor de deelnemers een individueel plan klaar. De deelnemers kregen ook bezoek van een ‘mystery visitor’.

De jury heeft het Q-label uitgereikt aan vakantiehuis Amatus uit Vleteren, boerderij den Overdraght, vakantiewoning La Fermette de Bobonne uit Poperinge, B&B l’Heritage uit Poperinge en camping Stal ’t Bardehof uit Poperinge. Naast de nieuwe labels behaalden volgende organisaties uit Poperinge hun verlenging: vakantiewoning Canadahoek, vakantiewoning Douce Vie, Hotel Recour, vakantiewoning In ’t Groen en vakantiewoning ’t Vijfde Gemet. Op www.q-label.be staan alle West-Vlaamse toeristische ondernemingen en organisaties die het Q-label hebben.