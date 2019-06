Thematentoonstelling ‘Flyboys’ in Bezoekerscentrum Lijssenthoek LBR

27 juni 2019

14u56 0 Poperinge In het bezoekerscentrum Lijssenthoek in Poperinge kan je vanaf 1 juli de thematentoonstelling ‘Flyboys’ bewonderen.

Het bezoekerscentrum Lijssenthoek is ook na de periode 2014-2018 een trekpleister voor heel wat toeristen, dat blijkt uit de bezoekerscijfers. “Voor deze eerste jaarhelft klokken we af op meer dan 25 000. Dat is slechts 15% minder dan het topjaar 2018. Het WO 1-verhaal is een vaste waarde geworden in de beleving van de Westhoek en van Poperinge. Om die dynamiek vast te houden, willen we jaarlijks uitpakken met een thematentoonstelling. Er zijn immers nog vele verhalen verbonden aan deze fascinerende hospitaalbegraafplaats”, zegt Annemie Morisse, WO1-Cel.

De thematetoonstelling ‘Flyboys’ kan je bezoeken van maandag 1 juli tot en met zondag 17 november. “Op Lijssenthoek rusten 94 vliegeniers verbonden aan de Britse luchtmacht. Het is de grootste concentratie van piloten op een Belgische militaire begraafplaats. De thematentoonstelling zoekt uit hoe dat komt. De vliegvelden rond Poperinge zijn in kaart gebracht en een aantal markante pilotenverhalen komt aan bod”, vertelt Annemie. “De tentoonstelling presenteert ook de namenlijst van de slachtoffers. De namen zijn gegroepeerd volgens vliegveld en eskadron. De eindhalte is Lijssenthoek maar het vertrekpunt van hun noodlottige dag is het vliegveld.”

‘Piloten op Lijssenthoek Military Cemetery’ van 1 juli tot en met 17 november op bezoekerscentrum Lijssenthoek, Boescheepseweg 35A in Poperinge. Gratis toegang en elke dag te bezoeken van 9 uur tot 18 uur.