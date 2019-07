Themafietstocht ‘Flyboys, piloten in Eerste Wereldoorlog’ met gids LBR

31 juli 2019

19u00 0

In het bezoekerscentrum Lijssenthoek in Poperinge kun je nog tot zondag 17 november de thematentoonstelling ‘Flyboys’ bewonderen. Op Lijssenthoek rusten 94 Britse piloten. Het is de grootste concentratie piloten op een Belgische militaire begraafplaats. Op woensdag 7 augustus kun je vanaf 14 uur de themafietstocht ‘Flyboys, piloten in Eerste Wereldoorlog’ meepikken. Gids Patrick Boone neemt je mee naar haltes in Lijssenthoek, Abele, Godewaersvelde en Nine Elms. Deelnemen kost twee euro. Verzamelen aan de dienst Toerisme op de Grote Markt 1 in Poperinge.