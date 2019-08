Theaterwandeling ‘De Totetrekker van Poperinge’ is uitverkocht LBR

19 augustus 2019

16u18 0 Poperinge De theaterwandeling ‘De Totetrekker van Poperinge’ is volledig uitverkocht.

Alle voorstellingen van de nieuwe theatervoorstellingen zijn volledig uitverkocht. Tijdens de première van afgelopen weekend waren nog een 200-tal tickets beschikbaar, maar die zijn dus ook al de deur uitgevlogen. “De laatste tickets voor de Theaterwandelingen ‘De Totetrekker van Poperinge’ zijn verkocht. De resterende voorstellingen zijn nu volledig uitverkocht”, klinkt het bij de organisatoren. Wie dat wil, kan zijn naam op de wachtlijst van één van de vertoningen laten zetten. Je kan dit doorgeven via cultuur@poperinge.be, 057 346 623 of aan de balie van de dienst cultuur.” De dienst cultuur is open van maandag tot vrijdag in de voormiddag van 9 tot 12 uur, en op vrijdag ook van 14 tot 16 uur.

“De Totetrekker van Poperinge’ vertelt op zeven unieke locaties in het centrum van de stad het fictieve verhaal van de illustere figuur Jean-Marie. Uitzonderlijk dit jaar is de keuze voor een origineel fictief verhaal. Wie is Jean-Marie? Wat heeft hij gedaan?”