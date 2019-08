Theaterwandeling ‘De Totetrekker van Poperinge’ bijna uitverkocht Christophe Maertens

18 augustus 2019

15u28 0 Poperinge In Poperinge vond vrijdag de première plaats van de theaterwandeling ‘De Totetrekker van Poperinge’. De kaarten voor de wandelingen vliegen de deur uit.

“Drie jaar na de succesvolle opvoeringen van ‘De Dichter van Watou’ is het tijd voor een nieuwe editie van de theaterwandelingen”, aldus de organisatoren. “De Totetrekker van Poperinge’ vertelt op zeven unieke locaties in het centrum van de stad het fictieve verhaal van de illustere figuur Jean-Marie.” De theaterwandelingen zijn ontstaan uit een samenwerking van de Stad Poperinge met alle Poperingse toneelverenigingen en met de steun van Opendoek. “Uitzonderlijk dit jaar is de keuze voor een origineel fictief verhaal. Wie is Jean-Marie? Wat heeft hij gedaan? We kozen er bovendien voor om te werken met verschillende theatervormen. De acteurs en regisseurs hebben de uitdaging aangegaan met onder andere musical, stomme film en slapstick.”

De ticketverkoop verloopt vlot. Al heel wat vertoningen zijn uitverkocht, de teller staat op iets meer dan 1.300 verkochte tickets op een totaal van 1.500 . Meer info via https://www.poperinge.be/theaterwandelingen.