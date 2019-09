Theaterproductie Journey’s End strijkt neer in Poperinge LBR

24 september 2019

18u02 0 Poperinge Het Britse theatergezelschap MESH brengt een van de bekendste stukken over WOI tot leven: Journey’s End. Zij brengen historische oorlogsdrama’s naar plaatsen waar het verhaal zich afspeelde. Na hun passage door Ieper vorig jaar, strijken ze neer in Poperinge.

Journey’s End ging in 1928 in Engeland in première. Het stuk doorbrak op dat moment voor het eerst in tien jaar de stilte die er heerste, ook op het vlak van theater, over de ervaringen in de loopgraven. Het verhaal is geschreven door RC Sherriff. Hij ondervond zelf de hel van Passchendaele aan den lijve. Tijdens het meeslepende theaterstuk stap je samen met officieren en soldaten in een krappe dug-out aan het front, waar ze wachten op uur nul. Als toeschouwer beleef je het boeiende, humoristische, maar ook hartverscheurende verhaal van naïeve groentjes en murw geslagen veteranen die aftellen naar Operation Michael.

In 2018 hernam het Britse Mesh Theatre dit iconische theaterstuk als afsluiter van de WO1-herdenkingen. Voor de voorstellingen in Poperinge koos het theatergezelschap de historische setting van Skindles. Dit huis was tijdens de Eerste Wereldoorlog een officierenclub. Journey’s End wordt in Poperinge uitsluitend in het Engels gebracht. De speelperiode is van 2 november tot en met 11 november 2019. Tickets en info: https://www.meshtheatre.com/journeysend.html.