Theaterbende PROT stelt nieuwe zaalvoorstelling 'Spoken' voor

20 januari 2020

Theaterbende PROT stelt de nieuwe zaalvoorstelling 'Spoken' voor.

PROT wil in de zuidelijke Westhoek kleinschalig en sfeervol kwaliteitstheater maken. Een vaste ploeg staat in voor de vormgeving van de producties en gaat daarvoor in de regio op zoek naar de meest geschikte regisseur en acteurs. Het nieuwe jaar begint naar goede gewoonte met een nieuwe zaalvoorstelling van PROT en deze keer doen ze dat met de voorstelling ‘Spoken’. “Wanneer Oswald na een heftig kunstenaarsbestaan in Parijs terug thuis komt, wil zijn moeder zich alleen nog maar om hem bekommeren en volop voor hem leven. De jongen is namelijk ziek, uitgeput en verward. Maar dan worden de spoken uit het verleden wakker... Wat Helene voor haar zoon verborgen had willen houden, wordt bekendgemaakt. De leugens worden een voor een ontrafeld. Er is geen weg terug”, zegt Kenny Geuens van theaterbende PROT.

‘Spoken’ van Henrik Ibsen wordt gebracht in een regie van Eric Meirhaeghe en Friedel Sobry is regie-assistente. De acteurs zijn Geert Jacobs, Geert Van Robaeys, Dries Van Robaeys, Rosebel Rappelet en Katia Ostyn. De voorstellingen vinden plaats in CC Ghybe in Poperinge op zaterdag 25 januari om 20 uur, zondag 26 januari om 18 uur, dinsdag 28 januari om 20 uur, woensdag 29 januari om 20 uur, vrijdag 31 januari om 20 uur en zaterdag 1 februari om 20 uur. Tickets verkrijgbaar op www.prot.be.