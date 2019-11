Theaterbende PROT pakt uit met nieuw project ‘Protlab’ LBR

21 november 2019

16u35 0 Poperinge Theaterbende PROT lanceert het nieuwste project ‘theater op schoot’ en richten nu het Protlab op.

De Theaterbende maakt al zes jaar straf theater in de regio Poperinge-Ieper-Heuvelland. “Na vijf succesvolle zaalproducties en het nieuwste project ‘theater op schoot’ richten we nu het Protlab op”, vertelt Kenny Geuens in naam van theaterbende PROT. “In deze eerste reeks van vier gratis workshops mikken we op jongeren met of zonder toneelervaring van 14 tot 18 jaar. We gaan aan de slag met verschillende docenten. Je experimenteert met taal, mimiek, tekst en lichaamsexpressie. Je ontdekt een nieuw talent of verdiep je in wat je nu al doet. Meedoen kan leiden tot deelname aan een theaterproductie die in première gaat in januari 2021.”

De workshops worden gespreid over vier halve dagen tussen december en juni 2020. De concrete data worden gekozen in overleg met docenten en deelnemers. Interesse? Mail voor 25 november naar info@prot.be. Vermeld je naam, adres, gsm-nummer, geboortedatum, en eventueel ervaring met toneel (spelen/opleiding).