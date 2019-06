Textielbedrijf krijgt geldboete nadat arbeider met hand in machine belandde Siebe De Voogt

12 juni 2019

12u42 0 Poperinge Het technisch textielbedrijf Coatex in Poperinge heeft in de Brugse rechtbank 24.000 euro boete, waarvan 4.800 effectief, gekregen voor een arbeidsongeval. Een uitzendkracht brak daarbij twee jaar geleden zijn arm. De algemeen directeur van Coatex werd vrijgesproken.

Het ongeval vond op 4 mei 2017 plaats in het bedrijf, dat gelegen is op het industrieterrein Sappenleen. Een 27-jarige interimarbeider uit Tourcoing was die dag aan de slag bij de overwikkelmachine, toen het misliep. Het was nog maar zijn tweede werkdag bij Coatex. “Met de machine wordt folie van een grotere naar een kleinere rol gewikkeld”, vertelde de arbeidsauditeur in de Brugse rechtbank. “Het slachtoffer moest wachten tot de rol groot genoeg was, maar zag plots een plooi in de folie. Hij wilde de rol rechttrekken, maar kwam met zijn linkerhand vast te zitten.” Toegesnelde collega’s slaagden erin de machine stop te zetten en de jongeman uit zijn hachelijke positie te bevrijden.

Het slachtoffer brak zijn linkerarm op liefst vier plaatsen en werd voor verzorging overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Hij stelde zich burgerlijke partij en kreeg woensdagmorgen een voorlopige schadevergoeding van 1 euro toegekend. Een deskundige moet zijn precieze schade begroten. Coatex deed intussen inspanningen om de veiligheid rond de machine te vergroten en kreeg daarom een flink stuk van de geldboete met uitstel opgelegd. Algemeen directeur Y.B. (51) stond mee terecht, maar werd vrijgesproken. Volgens de rechter beging hij de fouten op de werkvloer niet bewust, waardoor enkel het bedrijf zelf kon veroordeeld worden.