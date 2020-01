Testkaravaan legt in 2019 kwart miljoen duurzame kilometers af LBR

09 januari 2020

18u05 0 Poperinge De mobiliteitscampagne ‘De Testkaravaan komt er aan!’ heeft in 2019 249.634 duurzame kilometers afgelegd. Dit jaar waren er 1.419 deelnemers. Er namen achttien bedrijven deel waaronder Page Electronica in Poperinge.

In 2019 heeft de mobiliteitscampagne ‘De Testkaravaan komt er aan!’ 249.634 duurzame kilometers afgelegd. De teller staat na zes edities op 8.611 deelnemers en dat is goed voor 1.785.353 duurzame kilometers en een besparing van 235,67 ton CO2. Volgend jaar breidt de ‘testkaravaan’ verder uit.

De campagne, gericht naar de bedrijven, was dit jaar aan zijn zesde editie toe. Er namen achttien bedrijven deel, verspreid over de hele provincie. Onder meer Page Electronica in Poperinge nam deel. “Deze testkaravaan is echt iets voor ons. Hier werken we met een 180-tal personeelsleden en meer dan de helft is afkomstig uit Poperinge. Daarnaast hebben we niet veel parkeermogelijkheden bij ons bedrijf waardoor niet iedereen met de auto naar het werk kan komen. Alle initiatieven die het minder gebruiken van auto in de kijker zetten ondersteunen en testen we dan ook graag”, zei zaakvoerder Luc Page toen.

Enkele cijfers

In 2019 hebben 1.169 deelnemers één van de 85 fietsen uitgetest zoals speedpedelecs, plooifietsen en e-bakfietsen, of maakten gebruik van het openbaar vervoer. Zij zorgden voor de meeste duurzame kilometers en dat waren 218.106 kilometers. Dat is een stijging van 18 procent in vergelijking met 2018. Op die manier werd 28,8 ton CO2 uit de lucht gehouden. 83 procent van de deelnemers gaf aan dat ze dankzij de campagne de komende maanden minder de wagen gebruikten voor hun woon-werkrit.

De campagne gericht naar de gemeenten was aan de derde jaargang toe. Er namen opnieuw zes gemeenten deel, namelijk: Kuurne, Wingene, Langemark-Poelkapelle, Lendelede, Zedelgem en Izegem. De Testkaravaan stak ook eens de grens over naar het Franse Steenwerck, in het kader van het Europese Interreg V-project Transmobil. De deelnamekalender in 2020 is opnieuw helemaal gevuld. Volgend jaar is de karavaan te gast bij 21 bedrijven en zeven gemeenten. De vloot wordt verder uitgebreid met extra speed pedelecs. Nieuw in 2020 is de mogelijkheid tot het uittesten van een elektrische familietandem, twee kinderen kunnen meetrappen met de bestuurder. Met de 5 kindertandems erbij zal het aanbod bestaan uit 165 fietsen: 94 elektrische fietsen, 14 elektrische bakfietsen, 46 speed pedelecs, 3 plooifietsen en 3 fietskarren. Nog nieuw is dat ook KMO’s kunnen deelnemen.