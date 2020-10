Terug naar het middeleeuwse Poperinge tijdens de Archeologiedagen Laurie Bailliu

07 oktober 2020

06u43 0 Poperinge CO7 en stad Poperinge wil jong en oud laten kennismaken met het middeleeuwse Poperinge tijdens de Vlaamse archeologiedagen van zondag 11 oktober. In het Burggraaf Frimoutpark van Poperinge zullen smeden, boogschutters, zwaardvechters en een kruidenvrouw zich verzamelen in een kampement. En voor het eerst sinds 2012 zal de Poperingse Sint-Joorisgilde hun kruisboogkunsten demonstreren. Wie wil kan ook een workshop scherven puzzelen volgen met scherven die vier jaar geleden zijn opgegraven in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Een middeleeuwse dag wordt in Poperinge georganiseerd op zondag 11 oktober, in het kader van de Vlaamse archeologiedagen, om dat stukje Poperingse geschiedenis onder de aandacht te brengen. “In de Middeleeuwen was Poperinge een belangrijk centrum, net na de drie grote Vlaamse steden. Op vandaag zijn nog maar enkele getuigen zichtbaar van dit rijke verleden. Echter, bij iedere archeologische opgraving in het centrum, komen stukjes Poperingse geschiedenis aan de oppervlakte, waaronder de lakenhalle op de Grote Markt, een middeleeuwse pottenbakkerij op het Burgemeester Bertenplein, leerlooierskuipen in de Veurnestraat of brouwersovens in de Gasthuisstraat”, zegt Jan Decorte, coördinator CO7.

Archeologische vondsten

Tijdens de Vlaamse archeologiedagen in Poperinge zal vzw Middeleeuws Collectief en de Wullekobbe vanaf 12.30 uur zorgen voor een middeleeuwse sfeer in het stadspark. “Doorlopend worden ambachten getoond, worden zwaardvechten gedemonstreerd en kunnen volksspelen worden uitgevoerd. De Poperingse Sint-Joorisgilde, opgericht in de late middeleeuwen tonen de werking van hun kruisbogen gedurende de namiddag. Om 17 uur voorziet het middeleeuws collectief een slotmoment met dans”, vertelt Jan. “Ook archeologische vondsten zelf zijn te bekijken. Er wordt een mini-tentoonstelling opgesteld met onder andere enkele vondsten van de Grote Markt die voor het eerst aan het publiek worden voorgesteld. En voor wie zelf aan de slag wil, is er een workshop Poperingse scherven puzzelen onder begeleiding van ervaren vrijwilligers.”

-Tijdens de Vlaamse archeologiedagen staan er ook verschillende rondleidingen in de stad op het programma. “Historicus Kristof Papin en gids Guido Vandermarliere nemen bezoekers mee van het kampement in het stadspark naar de restanten van het roemrijke verleden van de stad. Terwijl Guido zich focust op de relicten in het stadspark, de Sint-Jansparochie, de Grote Markt en de Gasthuisstraat, gaat Kristof het publiek rondleiden langs de Grote Markt, het Vroonhof, het Burg. Bertenplein en de OLV-parochie.” Het middeleeuws kampement in het stadspark is vrij te bezoeken met mondmasker. Voor de andere activiteiten is inschrijven verplicht en geldt ook een mondmaskerplicht. Meer informatie over ‘Terug naar het middeleeuwse Poperinge’ kan je nalezen op www. co7.be.