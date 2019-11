Terminus en ’t Hommelhof opnieuw in Bib Gourmand LBR

07 november 2019

15u56 0 Poperinge Michelin heeft de nieuwe selectie van de Bib Gourmand Benelux bekendgemaakt. Twee restaurants uit Watou prijken opnieuw in het overzicht: Gasthof ’t Hommelhof en restaurant Terminus.

In deze twaalfde editie verzamelen de inspecteurs van Michelin opnieuw heel wat adressen, waarbij de rode draad het driegangenmenu voor maximaal 39 euro is. De verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier is bij elk bekroond restaurant een zekerheid.

De Bib Gourmand 2020 bevat 154 restaurants in België, waarvan achttien nieuwe. In de selectie prijken ook dit jaar twee restaurants uit Watou. Gasthof ’t Hommelhof aan het Watouplein en restaurant Terminus op de Callicannesweg zijn opnieuw aanwezig. “Je doet het er niet voor, maar de erkenning is wel leuk”, vertelt zaakvoerder Pieter Verheyde van Terminus. “Onlangs heb ik een Michelinhoekje uitgewerkt met 650 Michelinboeken. Ik ben altijd al fan geweest van de Michelinboeken. Ook het mysterieuze aan de bezoeken van hun inspecteurs vind ik leuk.”

“Groenten en lokale producten worden steeds belangrijker,” vertelt Werner Loens, selectiedirecteur van Michelin. Een aspect dat ook in restaurant Terminus aandacht krijgt. “In ons verhaal hebben we natuurlijk al onze korte keten. In het restaurant werken we met vlees van eigen runderen en ook de aardappelen zijn van eigen kweek. In de mate van het mogelijke gebruiken we ook lokale producten.”