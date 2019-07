Tentoonstelling in de nieuwe toren van Kinderbrouwerij Reningelst LBR

03 juli 2019

16u32 0 Poperinge Er komt een tentoonstelling in de nieuwe toren van Kinderbrouwerij Reningelst in de zomer van 2020. Dit gebeurt in het kader van het regionaal project ‘Feniks’ rond het thema ‘Wederopbouw in de Westhoek’.

Poperinge neemt deel aan het regionaal project ‘Feniks’ rond het thema ‘Wederopbouw in de Westhoek’. Er komt in dat kader een tentoonstelling in de nieuwe toren van Kinderbrouwerij Reningelst in de zomer van 2020. De focus ligt daarbij op de wederopbouw van Reningelst en op de manier waarop kinderen in de jaren ‘20 opgroeiden. Naast een historisch luik legt het project de nadruk ook op actieve participatie, met onder meer een zoektocht, een wederopbouw-gezelschapsspel en een cave-filmervaring. De stad realiseert dit project samen met Westtoer.