Technische dienst zamelt landbouwfolie in LBR

12 november 2019

Poperinge Het Poperingse stadsbestuur zamelt landbouwfolie in. Dit is enkele bedoeld voor Poperingse land- en tuinbouwers.

Dit jaar gaat het stadsbestuur opnieuw over tot de gratis inzameling van landbouwfolie. De inzameling is enkel bedoeld voor Poperingse land- en tuinbouwers. Buiten de aangegeven uren mag geen folie aangevoerd worden. Het achterlaten van folie of ander afval, op andere momenten, zal aanzien worden als sluikstort volgens de zonale politieverordening.

De inzameling gebeurt op 19, 20 en 21 november van 9 uur tot 11.45 uur. De locatie is de Technische dienst, Ouderdomseweg 9B in Poperinge. Wie landbouwfolie wil achterlaten, moet zich houden aan enkele voorwaarden. De folie moet bezemschoon en droog zijn en heeft geen onzuiverheden. De pakketten zijn opgesplitst per soort en samengebonden (tot max. 18 kg) met een strip van dezelfde folie, zeker geen vlaskoord of plastiektouw. Bigbags mogen gevuld worden met andere bigbags, maar niet met andere folies. Daarnaast moeten de folies in 3 fracties gescheiden worden: dikke recycleerbare folies, dunne recycleerbare folies en bigbags.

Grondbedekkingsfolies (vb. aardbeien, asperges, courgetten) worden niet meer gratis aanvaard, omdat die niet meer gerecycleerd kunnen worden. Deze folie kan je wel betalend aanleveren op het overslagstation van IVVO, Pilkemseweg in Ieper, tegen 0,17 euro per kg (+ btw).