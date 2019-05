Technische dienst vanaf nu in Ouderdomseweg LBR

28 mei 2019

17u48 0 Poperinge De administratieve Technische dienst is verhuisd naar het nieuwe stadsdepot langs de Ouderdomseweg. De technische problemen aan het gebouw zijn nog niet van de baan.

De buitenschoolse kinderopvang IBO Hopsakee gaat op 1 juli open in de Veurnestraat 55. Dat was tot voor kort de werkplek van de administratieve Technische dienst. In april plande het administratieve gedeelte van de Technische dienst naar het nieuwe stadsdepot in de Ouderdomseweg te verhuizen, maar dat moest noodgedwongen uitgesteld worden door een technisch probleem aan het nieuwe gebouw. Tijdens de afwerkingsfase van het complex werden in het beton haarscheurtjes ontdekt. Het probleem had enkel gevolgen voor de kantoren van de administratieve medewerkers. “De problemen aan het nieuwe stadsdepot zijn nog niet achter de rug. Met het oog op de verhuis van Hopsakee is de Technische Dienst nu toch verhuisd”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). De medewerkers van de Technische Dienst, uitvoerend en administratief, zijn nu te bereiken in het nieuwe stadsdepot, Ouderdomseweg 9B. “Voorlopig zitten de administratieve medewerkers op de tweede verdieping. Hun definitieve stek zal de eerste verdieping worden, maar die zit nu in volle afwerking. Waarschijnlijk zullen de problemen rond september achter de rug zijn.”