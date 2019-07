Taxicheques voor jongeren verlopen op 1 september LBR

02 juli 2019

De taxicheques voor jongeren verlopen op 1 september. Poperinge verkoopt al sinds 2017 taxicheques voor jongeren. Daarmee krijgen jongeren tussen 16 en 25 jaar korting bij enkele taxibedrijven uit de streek. Raadslid Jeroen Verdonck (CD&V) wil weten of de taxicheques terugkeren.

“Als inwoner van een deelgemeente en organisator van een festival kan ik de taxicheques alleen maar toejuichen, maar dit zou aflopen in september. Ook de financiële steun loopt af. Wordt dit project na 1 september verlengd?”, vraagt raadslid Verdonck zich af. “De taxicheques zijn sowieso maar één schooljaar geldig. De steun die we kregen, zat vooral in het drukwerk en de reclame”, zegt schepen Ben Desmyter (CD&V).

Voor tien euro heb je zes taxicheques en die kunnen op elke weekenddag, in elke vakantieperiode en op feestdagen gebruikt worden tussen 20 en 7 uur. “Het systeem van de taxicheques werkt heel goed bij ons. Er werden 125 pakketten, goed voor 750 cheques, verkocht. We willen graag dit project verderzetten, maar we zijn redelijk dun bezaaid met taxibedrijven. Binnen de sector zullen we dit bespreken.”