Taxicheques in Vleteren met taxidienst uit Poperinge LBR

10 februari 2020

16u59 0 Poperinge In Vleteren loopt er een nieuwe samenwerking met twee taxidiensten uit Poperinge.

Dankzij taxicheques krijgen jongeren tussen 16 en 25 jaar korting bij enkele taxibedrijven uit de streek. Het initiatief moet jongeren aansporen om de taxi te nemen na een nachtje stappen om veilig thuis te raken. Ook in Vleteren kun je zulke taxichaques kopen. Voor tien euro koop je zes taxicheques ter waarde van dertig euro. Er loopt ook een nieuwe samenwerking met twee taxidiensten uit Poperinge: taxi Pops en taxi Hoppestreek. De taxicheques zijn te koop in het OCMW van Woesten op de eerste verdieping. Graag vooraf een seintje geven om ze op te halen. Een afspraak maken kan via jeugd_sport@vleteren.be.