Talbot House zet crowdfunding op om coronacrisis te overleven: “Dit symbool van hoop mag niet verloren gaan” Laurie Bailliu

06 april 2020

13u57 2 Poperinge Het Talbot House is een vaste waarde in het Poperingse straatbeeld. Het is een levend museum en je kan er ook overnachten. Het herenhuis was in 1915 een ontspanningsoord voor Engelse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het museum is op zoek naar 100.000 euro en hoopt dat via een crowdfunding binnen te halen.

“Sinds 1931 is het Talbot House onafgebroken open geweest. Eigenlijk sinds de aankoop door de Poperingse familie Lebbe”, zegt manager Simon Louagie. Midden in die drukke stad openden de aalmoezeniers Neville Talbot en Philip ‘Tubby’ Clayton in december 1915 een Clubhuis. Oorspronkelijk kreeg de club de naam ‘Church House’.

Op voorstel van kolonel Reginald May werd het huis nadien ‘Talbot House’ genoemd. Deze naam herdenkt Neville’s jongere broer, Gilbert Talbot, die sneuvelde op 30 juli 1915. Gilbert werd het symbool van de opoffering van een ‘gouden generatie’ jonge mannen. Het doel van het Talbot House was een thuis aanbieden voor een kwart miljoen Britse soldaten in de Westhoek. Zonder onderscheid van rang konden soldaten er terecht voor een moment van rust en ontspanning.

“Het is een authentieke Britse parel uit de oorlogsjaren. Zoals we er nu voorstaan is het niet zeker of we het einde van het jaar halen. De coronacrisis heeft ons genoodzaakt om de deuren te sluiten. We staan achter de maatregelen en we zijn dankbaar voor de steunmaatregelen die beloofd zijn. De steun helpt, maar het is een druppel op een hete plaat”, zegt Louagie.

Onafhankelijk huis

Het Talbot House wordt sinds 1931 uitgebaat door een onafhankelijke vzw. “Het was toen een bewuste keuze door de stichter om die onafhankelijkheid te waarborgen, vandaar dat we geen overheidsmuseum zijn. Het huis wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers en met beperkte middelen”, vertelt de manager.

Recent werd de permanente tentoonstelling in het Talbot House volledig vernieuwd. In de expo ‘Een Huis van Mensen’ vertellen zo’n 500 historische objecten de verhalen van Talbot House van de voorbije eeuw. De tentoonstelling is bedoeld om tal van nieuwe Talbot House verhalen te vertellen: de Eerste Wereldoorlog, Tubby’s bedevaarten, de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog enzovoort.

“Die nieuwe expo werd een grote investering, die we uit eigen zak hebben betaald. In april zou de nieuwe, permanente expo openen en dat zou veel inkomsten betekenen. In één week tijd kregen we echter 5.000 annulaties te verwerken. Het coronavirus zit uiteraard niet alleen in België. Als we weer opengaan, zal dat met een lege boekingsagenda zijn”, zucht Simon. “Het huis heeft uiteraard zijn vaste kosten, maar het is ongeveer 300 jaar oud. Het is een historisch gebouw en het vereist heel veel renovatie en onderhoud. Je valt van de ene kost in de andere. Met annulaties tot en met juli, en zelfs enkele tot in november, zal onze financiële toestand er niet meteen beter op worden.”

Annulaties

De verplichte sluiting wegens het coronavirus brengt het Talbot House in financiële moeilijkheden en het bestuur trekt aan de alarmbel. “Financieel kunnen we het nog enkele maanden rekken, maar in de wintermaanden vallen de bezoeken en verblijven stil. Het wordt spannend en daarom trekken we nu al aan de alarmbel. Het Talbot House is van iedereen en onze sympathisanten hebben het recht om te weten waar we staan. Als we het Talbot House verliezen, zou dat heel jammer zijn. Het is een symbool van hoop, een thuis waar je alle miserie kan vergeten en dat willen we ook vandaag uitstralen”, zegt Simon.

Er werd een crowdfunding opgericht om 100.000 euro in te zamelen. “Ondertussen werd al ongeveer 13.000 euro gedoneerd en daar zijn we uiteraard heel dankbaar voor. We horen van buurtbewoners dat ze ons willen steunen en dat gemeenschapsgevoel doet deugd, ook heel wat Britten steken ons een hart onder de riem. Het geld zullen we gebruiken om de vaste kosten tijdens de sluiting te dekken, de nodige renovaties uit te voeren en de periode te overbruggen tot we weer voldoende inkomsten hebben. In ruil voor giften, bieden we beloningen aan: gratis overnachtingen, bezoeken, ontbijten of boeken.”

Via de Facebookpagina van Talbot House houdt Simon de ‘fans’ op de hoogte over het reilen en zeilen en deelt hij verhalen zoals het verhaal van Tubby’s verplichte sluiting in 1918 . “Mensen kunnen op virtuele ontdekking gaan via filmpjes. Nu het paasvakantie is, denken we er ook aan om misschien iets leuks op poten te zetten voor de kinderen. Er komt binnenkort alvast een paastekening van het Talbot House online voor kinderen.”