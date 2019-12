Succesvolle gezelschapsspellenmarathon voor het goede doel LBR

08 december 2019

09u26 1 Poperinge Spellenwinkel De Speelplekke organiseerde dit weekend een gezelschapsspellenmarathon. Dat betekende 27 uur gezelschapsspelletjes spelen voor het goede doel. “Het is een groter succes dan vorig jaar en daar zijn we heel blij mee”, zegt zaakvoerster Bianca Nevejans

Iets voor middernacht werd de kaap van 90 spelers bereikt. “Dat hadden we nog niet verwacht. Sinds 14 uur hebben we al heel de tijd een goed aantal spelers”, zegt zaakvoerster Bianca Nevejans van spellenwinkel De Speelplekke. Elk jaar probeert Bianca met haar winkel De Speelplekke en goed doel te steunen. Dit jaar wilde ze graag een Poperingse organisatie steunen en werd er gekozen voor De Keper, een dagcentrum dat gezinnen ondersteunt met een moeilijke thuissituatie, en De Fonkel, een buddywerking voor mensen met jongdementie.

Vorig jaar namen 150 mensen deel aan de gezelschapsspellenmarathon. Er kon toen duizend euro ingezameld worden “Dat aantal zal dit jaar waarschijnlijk hoger leggen, maar daarvoor moeten we natuurlijk tot 17 uur wachten.”

Een groep vrienden uit onder meer Gistel, Oostende en Bredene zaten sinds 14 uur paraat om spelletjes te spelen. “We willen tot ongeveer 2 uur vannacht spelen. Het is beter dan op café gaan en het is voor het goede doel.” De mannen namen zelf 10 gezelschapsspellen mee naar de marathon. “We hebben allemaal wel een grote interesse in gezelschapsspellen. Samen hebben we er meer dan 1.000. Tijdens de week komen we 2 keer samen, maar ook in het weekend spelen we.”