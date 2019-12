Succesvol banket voor 35 jaar Horeca Poperinge-Heuvelland LBR

11 december 2019

18u17 0 Poperinge Een 200-tal leden en sympathisanten van Horeca Poperinge en Heuvelland zijn samengekomen in Bar Bernard voor het banket de ‘Fiere Margriet’. Het banket werd onmiddellijk ook het feestmoment voor 35 jaar Horeca-Poperinge.

‘Fiere Magriet is de patroonheilige van de horeca, dus het leek me een toepasselijke naam voor ons banket”, zegt Bert Recour van restaurant Pegasus. Hij is ondertussen al zes jaar voorzitter van Horeca Poperinge Heuvelland. De vereniging kende het levenslicht dankzij Agnes Hardeman-Storme en Dina Desmet. Agnes werd de eerste voorzitter van Horeca Poperinge en Heuvelland. Toen Agnes ziek werd, nam Dina het voorzitterschap over en dat deed Dina 10 jaar lang. Gery Plancke werd voorzitter toen hij nog kok en uitbater van Gasthof De Kring was. De taak van voorzitter nam hij 12 jaar voor zijn rekening.

Horeca Poperinge-Heuvelland telt elf bestuursleden en 170 leden. Om de 35ste verjaardag te vieren werd opnieuw een banket georganiseerd om de collega’s te verenigen en dat lukte want een 200-tal leden en sympathisanten waren aanwezig op het banket.