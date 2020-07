Subsidie voor verkeersveiligheid schoolomgevingen deelgemeenten Laurie Bailliu

30 juli 2020

Poperinge ontvangt een subsidie om de verkeersveiligheid rond zeven schoolomgevingen te verhogen. Het gaat om een bedrag van 23.162,50 euro.

In mei 2020 diende het stadsbestuur van Poperinge diende een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse overheid voor de verbetering van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen in de deelgemeenten. “Die aanvraag werd recent goedgekeurd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Het gaat om een subsidiebedrag van 23.162,50 euro, 50 procent van de geschatte totale kostprijs van 46.325 euro”, zegt schepen Marjan Chapelle (Samen).

Het stadsbestuur zal het bedrag aan heel wat maatregelen besteden. In Abele komt er een elektronische snelheidsinformatieborden, poorteffect bij binnenrijden van Abele langs Trappistenweg, vervangen kiss-and-ridestrook door kortparkeerstrook, wegdekverlichting bij oversteekplaats en wegmarkeringen zone 30. In Krombeke zijn dat elektronische snelheidsinformatieborden, fietssuggestiestroken langs rotonde in schoolomgeving, wegdekverlichting bij oversteekplaats en wegmarkeringen zone 30. Ook in Proven komen er elektronische snelheidsinformatieborden, maar er zal ook werk gemaakt worden van octopuspalen en een schoolstraat langs deel Alexisplein.

In Reningelst komt er een aanpassing parkeerregime Pastoorstraat, elektronische snelheidsinformatieborden, parkeerverbod in onmiddellijke schoolomgeving Pastoorstraat, en wegdekverlichting bij oversteekplaats langs Pastoorstraat. In Roesbrugge komt er een vervanging tijdelijke zone 30 door vaste zone 30, elektronische snelheidsinformatieborden en wegmarkeringen zone 30. In Watou zal een wegdekverlichting bij oversteekplaats komen. “Voor Watou is er in de opsomming minder voorzien dan voor de andere deelgemeenten. In de schoolomgeving van Watou werd de afgelopen jaren reeds verschillende maatregelen genomen zijn, namelijk een ruime vaste zone 30, elektronische snelheidsinformatieborden en wegmarkeringen.” De uitvoering van de aanpassingen staat in de loop van de volgende maanden gepland, nog zoveel mogelijk voor het einde van 2020.