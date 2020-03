Subsidie voor aankoop en verhuur handelspanden in Gasthuisstraat Laurie Bailliu

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kent een subsidie van 175.000 euro toe aan de stad Poperinge voor de aankoop en de verhuur van twee handelspanden in de Gasthuisstraat 9 en 15, vlakbij de Grote Markt.

De stad wil met dat initiatief startende handelaren de kans bieden een pand te huren, bijvoorbeeld via een pop-up, en leegstand vermijden. Poperinge diende eind november het voorstel in bij de Vlaamse overheid. Het voorstel werd door een een onafhankelijke jury goedgekeurd. De subsidie past in een programma waarbij steden en gemeenten de kans kregen subsidies te vragen aan Vlaanderen om een pand aan te kopen binnen kernwinkelgebieden. Zo kunnen ze de detailhandel versterken. Soms blijven gebouwen lang leeg staan, wat niet goed oogt in het straatbeeld en de lokale handel ondermijnt. De subsidie van minister Crevits ondersteunt Poperinge om in de Gasthuisstraat nieuwe ontwikkelingen te realiseren en de stadskern aantrekkelijker te maken.