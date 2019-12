Subsidie van 221.000 euro voor een groener Poperinge LBR

12 december 2019

17u29 0 Poperinge Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir trekt via het klimaatfonds 220.998 euro uit voor het ‘Groene Lint’, verbinding tussen heden en verleden, in Poperinge.

Concreet investeert minister Demir in projecten die zorgen voor vergroening en het klimaat robuuster en biodiverser maken van de bebouwde omgeving in Vlaanderen. Poperinge zou een subsidie van 220.998 euro ontvangen. “Bij NVA Poperinge zijn we ons zeer goed bewust van de impact van de klimaatverandering. We moeten ons voorbereiden op de gevolgen die soms nu al zichtbaar zijn. Met de steun van de minister zetten we alvast een stap in goede richting om onze stad groener en leefbaarder te maken”, zegt Poperings gemeenteraadslid Jean Marie Blondeel. “Steden en gemeenten die de oppervlakte lokale vergroening doen stijgen, verharde oppervlaktes verwijderen en investeren in biodiversiteit dragen in onze verstedelijkte gebieden sterk bij tot klimaatmitigatie en -adaptatie en vinden in mij een partner”, zegt bevoegd minister Zuhal Demir.

De steun voor Poperinge kadert in een subsidieronde van 8,6 miljoen euro voor 69 klimaatprojecten op Vlaams grondgebied. “In mei 2019, toen onder bevoegdheid van minister Koen Van Den Heuvel, dienden we een project in met het oog op ‘subsidies voor lokale vergroeningsprojecten’ bij Departement Omgeving - Natuur en Bos”, legt schepen Ben Desmyter uit. “Het dossier werd opgebouwd rond onder andere volledige vergroening van begraafplaats Rekhof en kerkhoven in Haringe, Roesbrugge, Proven en Krombeke. Deze vergroening behelst het inzaaien van gras (in plaats van huidige dolomietverharding die niet meer te beheren valt en eerder een monotone aanblik kent) tussen de graven, het aanbrengen van steenslaggazon (mengsel van kiezel en gras) op de hoofdassen, die moet zorgen voor een vastere ondergrond om op te wandelen (ook voor rolstoelgebruikers) en het opwaarderen van de begraafplaatsen door middel van vast planten en bloemen.”

Daarnaast omvat het dossier ook de ambitieuze vergroening van de stad en haar deelgemeenten de komende jaren. “De voorbije maanden werden heel wat zaken uitgetest zoals het aanbrengen van perkjes met vaste planten en bloemen (bv. Deken de Bolaan, Prof. Dewulfstraat, Molendreef in Proven,...) en bloembollen. Daarvoor waren dit gewone grasvlaktes met weinig beleving. Door een goede combinatie van verschillende planten en bloemen brengen we diversiteit en kleur in het straatbeeld. Na een rondgang begin dit jaar over het volledige grondgebied bakenden we een 150-tal zones af (van enkele m² tot iets grotere restpercelen). Zones die nu allemaal in gras zijn ingezaaid, maar waar die we de komende jaren gaan aanpakken. Afhankelijk van locatie en mogelijkheden worden dit: extra bomen, plantenperkjes, bloembollen in het voorjaar, bloemenweides,... Deze werken gaan we in hoofdzaak in eigen regie doen (aanbrengen worteldoek in perkjes om onkruid in beginfase geen kans te geven, meerjarige planten gekweekt in VTI Poperinge inbrengen, onderhoud).”

De keuze van planten werd ook bekeken vanuit de visie naar ‘beheersbaar onderhoud’. “Heel vaak zijn het planten die elkaar in bloei opvolgen waardoor onkruid geen kans krijgt en zijn het planten die we enkel in de wintermaanden moeten insnoeien. Op plaatsen waar we geen ruimte hebben voor publiek groen, zullen we proberen te werken met nieuwe bloembakken. In het meerjarenplan is budget voorzien om moderne bloembakken aan te kopen die zo zijn opgebouwd dat we niet elke week moeten langsgaan om water te geven. Van het ingediende dossier kregen we dus de goedkeuring, goed voor een mooie subsidie van 220.998 euro.”

De dossiers rond het vergroenen van de kerkhoven staat in de gemeenteraad van december op de agenda, samen met de volgende fase van de modernisering van de begraafplaats van de Elverdingseweg. Bedoeling is om in voorjaar de werken uit te voeren naar vergroening. De vergroening van diverse kleine perceeltjes zal een oefening zijn die we logischerwijs spreiden over de komende jaren. Elk jaar is daartoe een extra budget in het meerjarenplan voorzien van 50.000 euro voor aankoop planten, aankoop materiaal”, aldus schepen Desmyter.