Studenten Sint-Janscollege vieren 100 dagen met rouwtafel Laurie Bailliu

20 februari 2020

17u54 0 Poperinge In Ieper en Poperinge vieren de laatstejaars middelbare studenten op vrijdag 21 februari hun 100 dagen. In het Sint-Janscollege deelden de zesdejaarsstudenten rouwkaartjes uit waarop het overlijden van de school werd aangekocht. “Een ludieke actie van de zesdejaarsstudenten”, zegt vervangend directeur Angelique Clauw.

“We melden u het overlijden van het Sint-Janscollege. De ceremonie vindt plaats op 21 februari op campus B”, zo staat te lezen op de rouwkaartjes die werden uitgedeeld in het Poperingse Sint-Janscollege (SJC). Een stunt van de zesdejaarsstudenten naar aanleiding van hun 100 dagen. “Het Sint-Janscollege zal vervangen worden door de tweedegraadsschool Lodewijk Makeblijde College. Dit betekent dus het einde van ons Sint-Janscollege. Dit wilden we mooi, symbolisch en ludiek afsluiten tijdens onze 100 dagen”, klinkt het bij de studenten. Enkele scholieren organiseerden op donderdagmiddag een rouwtafel met koffie en gebak. “Een ludieke actie van onze zesdejaarsstudenten. Enkele maanden geleden werd goedkeuring gevraagd om een koffietafel te organiseren om het einde van hun schoolcarrière te vieren”, zegt vervangend directeur Angelique Clauw.

In Poperinge opent volgend schooljaar met het Lodewijk Makeblijde College (LMC) een nieuwe school voor leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs. In 2018 werd de eerstegraadsschool De Keiwijzer, van scholengemeenschap Bertinus Collectief en van OV4, de onderwijsvorm voor leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen of autismespectrumstoornissen in De Ast, opgestart. De volgende stap wordt gezet met een school voor leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs die de naam Lodewijk Makeblijde College zal krijgen. Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt gestart het derde jaar. Het volgende schooljaar komt daar dan het vierde jaar bij.

Infrastructuur

“Er zijn enkele discussies geweest over de locaties van de diverse studierichtingen, naar aanleiding van de oprichting van het Lodewijk Makeblijde College (LMC) dat vanaf volgend schooljaar voor de derdejaars van start gaat. Een werkgroep werd gevormd om zich te buigen over mogelijke voorstellen. Daarover heeft het schoolbestuur nu een uitspraak gedaan”, zegt coördinerend directeur Lieven Delvoye. “Het is de bedoeling om de verplaatsingen van leerkrachten en leerlingen zo beperkt mogelijk te houden en liefst binnen de schoolstraat. Één van de voorstellen was om De Keiwijzer in de toekomst naar de Boeschepestraat te halen. Die locatie is niet geschikt omwille van het onvoldoende aantal lokalen voor de algemene vakken. Ook de afwezigheid van een warme keuken is niet ideaal. Het tweede voorstel was gelijkaardig aan het oorspronkelijk plan”, vertelt Lieven. “De Ast en het CLW blijven in de Boeschepestraat 44 en ook de Keiwijzer blijft op het B. Bertenplein 30. LMC start op 1 september 2020 met alle derdejaars. Zij zullen les volgen in de Boeschepestraat 20 voor hun specifieke vakken. De vierdejaars van OLVi, SJC en VTI volgen ook reeds hun algemene vakken in deze campus. De derde graad van het OLVi verhuist naar Komstraat 9A en komt voor haar specifieke vakken naar Boeschepestraat 20. De derde graad van het SJC blijft op Burgemeester Bertenplein 32 en van het VTI op Boeschepestraat 44 en de Schipvaarthoeve. In de toekomst zullen de leerlingen niet meer kiezen voor een specifieke school, maar wel voor een specifieke studierichting.”