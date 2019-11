Studenten koppelen eindwerk aan goed doel met cactusverkoop voor leukemiepatiënten LBR

18 november 2019

18u31 0 Poperinge Vriendinnen Friedel en Hannah koppelen hun eindwerk over leukemie aan het goede doel. Via een cactusverkoop willen ze geld inzamelen in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel voor Stichting Me To You.

De zesdejaarsstudenten Friedel Depover uit Poperinge en Hannah Goens uit Reningelst zitten in hun laatste jaar Sociaal Technische Wettenschappen in het Poperingse Onze-Lieve-Vrouwe instituut. Voor hun eindwerk werken ze rond het thema ‘leukemie’. “Mijn nonkel leed enkele jaren geleden aan de ziekte”, vertelt Friedel. “Mijn moeder was zijn stamceldonor en hij is er gelukkig ook van genezen. Tijdens dit proces was ik nog jong en besefte ik hier niet zo veel van. Daarom wilde ik me, nu ik er de kans voor krijg, er enorm gaan in verdiepen. Hannah sloot zich hier met veel plezier bij aan.”

Friedel en Hannah zijn momenteel volop bezig aan hun geïntegreerde proef over leukemie, maar daar stoppen ze niet. “We focussen ons voorlopig wat minder op het theoretische gedeelte van ons eindwerk. We hebben al heel wat informatie verzameld en daardoor weten we al heel veel, maar nog zeker niet alles. Nu zijn we vooral bezig met onze activiteit die we binnen ons eindwerk ook moeten uitwerken. Daaraan koppelen we een geldinzameling in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel.”

Het idee was er eerst om een activiteit uit te werken samen met leukemiepatiënten. “Na vele telefoontjes en mailtjes, bleek dat dit niet zo evident is aangezien de lage weerstand van deze mensen. We besloten om het over een volledig andere boeg te gooien. Daarbij kwamen we op het idee om een actie te organiseren voor de Warmste Week. We dachten even na over wat we konden ondernemen. Koekjes verkopen of wafels vonden we wel leuk, maar we wilden graag met iets origineels uit de hoek komen. We kozen ervoor om kleine cactussen te verkopen, omdat we ze een beetje konden associëren met leukemiepatiënten. We vinden ze even gevoelig, maar allemaal uniek”, leggen Friedel en Hannah uit.

De cactussen worden verkocht aan 3.50 euro per plantje. “Het geld gaat integraal naar Stichting Me To You. Aan de hand van projecten en behandelingen draagt de stichting bij aan een optimale levenskwaliteit van leukemiepatiënten. De stichting stelt zich tot doel mits het steunen van specifieke onderzoeksprojecten de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan. Ze begeleiden ook leukemiepatiënten van alle leeftijden en zorgen voor publieksvoorlichting. We willen graag ons steentje bijdragen voor de mensen die aan deze ziekte lijden en daarom willen we écht iets bereiken met onze actie. Hoe meer geld we kunnen inzamelen, hoe meer patiënten er geholpen kunnen worden.”

Een cactus kan besteld worden via de evenementenpagina ‘Cactusverkoop t.v.v. Me To You’. In een bericht dien je je naam en het aantal cactussen te vermelden. Het bedrag stort je op BE74 6528 5551 3107 met als mededeling uw naam en aantal. Een bestelling is pas volledig na betaling van het bedrag. Graag bestellen vóór 3 december 2019. De cactussen worden bezorgd in de week van 16 tot 22 december.