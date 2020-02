Studax Poperinge organiseert retroparty ‘The Golden Years’ LBR

18 februari 2020

15u31 0 Poperinge Studax Poperinge organiseert op vrijdag 28 februari de retroparty ‘The Golden Years’ met dj Napoleon XIV en coverband Z-Curse.

“Na de ‘Faute Avont’ van vorig jaar, de ‘Soirée Populaire’ van twee jaar geleden en de thema-avonden nog eens daarvoor gaan we nu terug in de tijd naar ‘The Golden Years’ in hotel Palace”, zegt secretaris Marc Dewilde van Studax. “DJ Napoleon XIV, alias Jan De Sagher, maakt nog eens een rentrée. Hij warmt de zaal op en zorgt ook voor muziek tot in de late uurtjes. De coverband Z-Curse brengt ambiance en retro-covers uit de jaren ’60, ’70 en ’80, zeg maar de gouden jaren van de muziek. Z-Curse speelt en mixt alle genres van AC/DC tot Black Sabbath, maar ook van een streepje André Hazes of schlagers is de band niet vies. Philip De Vreeze verzorgt gitaar en zang, Guy Wille de drums en Kris Demets speelt bas. Ze verdienden al hun muzikale strepen bij bands als Gesman, Los Tres Supermanes, De Poldercowboys, Crystal Moon en Sabatthizer.”

Kaarten in voorverkoop kosten tien euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen in hotel-restaurant Palace, ijssalon l’Héritage bij alle Studax-bestuursleden en spelers. Meer info via marc.dewilde@telenet.be of op www.studaxpoperinge.be. De avond zelf betaal je twaalf euro.