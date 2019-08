Strenger huishoudelijk reglement voor inschrijvingen Popsjot LBR

27 augustus 2019

16u39 0 Poperinge De nieuwe website van Popsjot is gelanceerd. Het reglement van de organisatie van vrijetijdsactiviteiten tijdens schoolvakanties, wordt aangepast en wordt ook wat strenger. Op jaarbasis maken 1.200 kinderen gebruik van Popsjot.

Inschrijven voor activiteiten voor de herfstvakantie zal op www.popsjot.be gebeuren. “Bij de vernieuwing pakken we een aantal zaken anders aan en ook het huishoudelijk reglement is wat gewijzigd. De inschrijfmodule was aan herziening toe. De ouders moeten eenmalig een nieuwe account aanmaken en vervolgens akkoord gaan met het nieuwe reglement”, legt schepen Ben Desmyter (CD&V) uit. “Deze zomer hebben we met zeshonderd annulaties te maken gehad en dat gebeurt nog allemaal manueel. Bepaalde zaken moesten automatisch gebeuren om het houdbaar te houden. Belangrijkste wijzigingen zijn dat ouders meteen online zullen moeten betalen bij de reservering van de activiteiten. Ook de annulatieprocedure wordt strenger en er zal een administratiekost aangerekend worden, behalve wie een doktersbriefje heeft. De leeftijdsgrenzen worden gevolgd volgens geboortedatum en er wordt niet meer afgeweken. Mensen die op de reservelijst staan, zullen een mail of sms ontvangen als er iemand is afgevallen.

Voor de nieuwe website moeten de ouders eenmalig een nieuw account aanmaken. Wie twijfelt kan de handleiding raadplegen. Of je komt naar het infomoment op 3 september om 19 uur in JOC De Kouter. Het aanbod voor de herfstvakantie is raadpleegbaar op de website, inschrijven kan vanaf 12 september om 18 uur.