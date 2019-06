Stormloop tijdens totale uitverkoop Berca Shoes LBR

17 juni 2019

16u41 0 Poperinge Berca Shoes in Poperinge houdt een totale uitverkoop en dat heeft al een stormloop van klanten opgeleverd. Wachttijden aan de kassa liepen de voorbije dagen soms op tot twee uur. Vanaf eind oktober komt er een Action in de plaats.

Berca Shoes in de Europalaan 22 verdwijnt binnenkort uit Poperinge. Alle schoenen en kledij worden momenteel aan de helft van de prijs verkocht en dat is duidelijk niet zonder gevolgen. De wachttijden aan de kassa liepen vrijdag op tot twee uur. Zo gingen de laatste schoenen om 20 uur over de toonbank, terwijl de winkel eigenlijk al om 18 uur sluit. Ook op zaterdag was er een helse drukte in de winkel. Schoenen en kleren werden overal gedumpt op de grond. Het was onbegonnen werk voor het personeel om nog deftig op te ruimen. Op de parking was het dan weer vruchteloos zoeken naar een vrije plek. Enkele shoppers keerden zelfs weer huiswaarts bij het zien van de lange wachtrij aan de kassa. Anderen snuisterden dapper door de chaos heen op zoek naar een koopje. Ook maandag en de komende dagen loopt de uitverkoop nog, al maken de lege rekken snel duidelijk dat de verkoop niet lang meer zal duren.

Vanaf eind oktober komt er een Action in de plaats. Action is een internationale non-food-winkel met filialen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Polen. Eind 2018 waren er 1.325 vestigingen. In België zijn er 150 winkels, waarvan 16 in West-Vlaanderen.