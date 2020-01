Stoom van verwarmingsinstallatie doet denken aan brand in kerk VHS

26 januari 2020

09u21 0

De brandweer rukte vrijdagavond uit naar de Sint-Janskerk, op de hoek van de Bruggestraat met de Sint-Janskruisstraat en de Valkestraat in Poperinge. Iemand had iets na acht uur gemeld dat er brand was in de kerk. Toen de spuitgasten arriveerden, merkten ze inderdaad rook op die rond één van de torens kringelde. Al snel bleek echter, dat het niet om rook ging maar wel om stoom, afkomstig van de verwarmingsinstallatie in de kerk. De brandweerlui keerden onverrichterzake terug naar de kazerne.