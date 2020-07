Stille afsluit van zomer zonder Marktrock Poperinge: “Misschien iets kleinschaligs als dat kan” Laurie Bailliu

14 juli 2020

14u24 0 Poperinge Marktrock Poperinge is een traditie geworden aan het einde van de zomer. Door de coronacrisis moest de organisatie noodgedwongen alles annuleren. “lk hoop stiekem wel op nog een verbetering en misschien verdere versoepelingen.. Wie weet kunnen wij toch nog iets kleinschaligs presenteren tegen het einde van de zomer”, klinkt het bij voorzitter Bart Decrock.

Het is een rustige zomer voor voorzitter Bart Decrock. “Uiteraard staat het organiseren van het stadsfestival ‘Marktrock Poperinge’ op mijn agenda. Hier kruipt normaal vanaf maart heel, heel, heel veel vrije tijd in...” zegt Bart Decrock, voorzitter van Marktrock Poperinge. Jammer genoeg is dit alles in één keer weggevallen. Zonder enige voorbereiding moest alles onmiddellijk stopgezet worden. Dat was eventjes slikken. Ik ben een bezige bij en heb ik weinig tot geen vrije weekends. Naast Marktrock Poperinge ben ik ook actief lid bij de carnavalsvereniging OVD Flodders en breng ik veel tijd door in onze loods om te werken aan onze praalwagen. lk ben normaal nooit thuis en plots mocht ik de deur niet meer uit. Enkel om te werken mocht ik nog buiten komen.”

De 34ste editie van Marktrock Poperinge moest dit jaar dus plaatsvinden op de Grote Markt van Poperinge, maar noodgedwongen moest de organisatie de knoop doorhakken en de tweedaagse editie annuleren. Dat betekende ook dat de verjaardagseditie voor 35 jaar Marktrock, die normaal in 2021 zou plaatsvinden, een jaar wordt uitgesteld. Toch kijkt voorzitter Bart voorzichtig positief naar de toekomst. “lk ben heel blij dat er versoepelingen zijn gekomen en dat we contact mogen hebben met familie, vrienden... Jammer genoeg kunnen we nog geen grote massa events op poten zetten. lk hoop stiekem wel op nog een verbetering en misschien nog verdere versoepelingen. Wie weet kunnen wij toch nog iets kleinschaligs presenteren tegen het einde van de zomer. Marktrock Poperinge is normaal voor vele Poperingenaars een perfecte afsluiter van een geslaagde zomer”, zegt Bart.