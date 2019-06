Steeds meer Poperingenaars zoeken hulp bij OCMW LBR

03 juni 2019

17u13 0 Poperinge Vorig jaar maakten 258 gezinnen gebruik van budgetbeheer in Poperinge. Een cijfer dat niet veel verschilt van de voorbije jaren, maar door het complexer worden van de problemen ontstond er de afgelopen jaren een wachtlijst. Het aantal uithuiszettingen neemt dit jaar fors wel toe. Schepen voor sociale zaken Bryan Vanderhaeghe wil extra inzetten op budgetbeheer en preventieve woonbegeleiding.

In 2018 waren er 258 gezinnen in budgetbeheer in Poperinge, in 2019 zijn dat er op dit moment 199. “Cijfers die in absolute getallen niet veel verschillen van de afgelopen jaren. In 2016 waren dat ook 258 gezinnen, in 2017 255 gezinnen. Maar dit zijn absoluut geen cijfers om optimistisch over te gaan doen”, zegt schepen voor sociale zaken Bryan Vanderhaeghe. “We zien dat de schulddossiers de afgelopen jaren steeds maar complexer zijn geworden. Vaak gaat het wel om mensen met werk, maar spelen er naast de schulden nog andere problemen. Echtscheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, veel kleine schulden bij heel wat verschillende schuldeisers.”

Door de toegenomen complexiteit van de dossiers is er de afgelopen jaren een wachtlijst ontstaan. Die wil Vanderhaeghe de komende jaren wegwerken: “De wachtlijst wegwerken zal zeker geen gemakkelijke opgave zijn. Onze sociale dienst doet op vandaag wat ze kan. Bij schuldhulpverlening is kwaliteit enorm belangrijk, je kan het bij geen enkel dossier rustiger aan doen. Precies om de kwaliteit te garanderen kun je niet eventjes het aantal dossiers per maatschappelijk helper verhogen. We zullen dus moeten kijken hoe we onze dienst kunnen versterken. Daarnaast willen we een draaiboek budgetbeheer opstellen die ons moet toelaten efficiënter te werken door af te bakenen wat ons doel is, wie we helpen, hoe we dat doen en wanneer we het beheer stoppen.”

Uithuiszettingen

Een ander cijfer waar Vanderhaeghe op wijst zijn het stijgende aantal uithuiszettingen. “In 2018 waren er 18 uithuiszettingen in onze stad. Dit jaar zitten wel al aan 16 en het aantal zal ongetwijfeld nog oplopen. Een opvallend cijfer”, zegt schepen Vanderhaeghe. “Dit gaat om uithuiszettingen op de private markt waar het OCMW niets mee te maken heeft. De problematiek van dak- en thuisloosheid is een problematiek die in Poperinge net als heel Vlaanderen toeneemt. Zo zijn op vandaag alle doorgangswoningen bezet. Goed nieuws op dat vlak is dat we zopas een subsidie van 60.000 euro binnenhaalden om een woning van de stad te renoveren en uit te rusten als doorgangswoning. Dat is dus een extra doorgangswoning die personen in moeilijkheden een tijdelijke oplossing biedt en hen toelaat hun leven te stabiliseren. Doorgangswoningen zijn evenwel een oplossing voor wanneer het kwaad reeds geschiet is. Aanklampend werken en de betrokkenen actief benaderen is dan ook nodig en wordt reeds in de mate van het mogelijke gedaan door onze sociale dienst. Iedereen waarbij een procedure werd opgestart, krijgt van het OCMW een uitnodiging met het aanbod om te bemiddelen. Heel vaak gaat het echter over personen en gezinnen die geen actief dossier hebben bij het OCMW. En of de mensen ingaan op onze uitnodiging verschilt van dossier tot dossier. In de toekomst willen we dan ook nog proactiever werken en vol inzetten op preventieve woonbegeleiding.”