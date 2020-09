Steeds meer coronabesmettingen in de Westhoek: “Scholen zijn geen broeihaard, maar we moeten waakzaam zijn” Laurie Bailliu

11 september 2020

17u42 0 Poperinge Het aantal coronabesmettingen gaat snel in de Westhoek. Er waren al uitbraken in Het aantal coronabesmettingen gaat snel in de Westhoek. Er waren al uitbraken in Heuvelland Lo-Reninge en enkele Poperingse en Ieperse middelbare scholen. “Toch moeten we alles in perspectief bekijken. Al bij al hebben we dit onder controle”, zegt Hans Vandelannoote, directeur Vrij CLB Westhoek.

In het VTI Poperinge testte een leerkracht begin deze week positief op het coronavirus, ook de naaste collega’s werden getest. Afgelopen donderdag bleek dat er een intern van internaat De Keiwijzer in Poperinge ook positief testte op het coronavirus. Alle secundaire internen, in totaal 24, werden in quarantaine geplaatst en werden getest. Ook alle begeleiders werd gevraagd om zich te laten testen.

In het Onze-Lieve-Vrouwe instituut werden de 14 klasgenoten van de besmette leerling en 3 leerkrachten in quarantaine geplaatst en getest. “Alle leerkrachten en begeleiders hebben een negatieve uitslag gekregen. We hebben nog niet alle resultaten van de internen en leerlingen vernomen, maar tot nu toe zijn die allemaal negatief”, zegt Lieven Delvoye, coördinerend directeur van de Poperingse scholengemeenschap Bertinus Collectief Poperinge. “Vanmorgen kregen we wel bericht dat er nog 1 leerling positief heeft getest en ook die klas werd in quarantaine geplaatst. Momenteel zijn er in het OLVi 2 klassen in quarantaine en daarnaast nog een 5-tal leerlingen die intern zijn in internaat De Keiwijzer. In de eerstegraadsschool De Keiwijzer verblijven 14 leerlingen in quarantaine die ook intern zijn op internaat De Keiwijzer.”

Lees verder onder de foto.

Alert blijven

In het Immaculata in Ieper werd een leerkracht positief getest op het coronavirus en in het College Ieper testte één leerling positief. “Dat valt nog heel goed mee aangezien we in totaal 748 leerlingen hebben. Leerlingen die in nauw contact stonden met de besmette leerling werden in quarantaine geplaatst en daarvan waren de resultaten allemaal negatief”, zegt directeur Frank Hosten van College Ieper. “We maken het onderscheid tussen hoog en laag risico. Als het risico hoog is dan gaan de leerlingen naar huis om raad te vragen bij de huisarts en zich te laten testen. De besmetting werd niet opgelopen op school, maar wel van binnen het kerngezin. Hopelijk worden we niet gestraft door fouten in de samenleving.”

Algemeen directeur Ann Tillie van de Katholieke Basisscholen Regio Poperinge (KBRP) haalt momenteel opgelucht adem. “Er was even paniek na het weekend, maar het valt allemaal goed mee. Enkele leerkrachten melden zich na het weekend met symptomen en daardoor moesten ze ook getest worden, maar ze bleken uiteindelijk gewoon ziek te zijn. Er verblijven wel 2 leerkrachten in quarantaine door contact met een besmette persoon. Hun test was negatief, maar ze blijven wel in quarantaine. Die aantallen zijn goed als je weet dat er hier een 300-tal personeelsleden zijn”, zegt Ann Tillie. “De leerkrachten volgen alle maatregelen heel goed op. Het risico bij ons is niet zo groot dat leerlingen ziek worden of dat leerlingen iemand zullen besmetten, maar toch blijven we alert en denken we vooruit. Als een groot aantal leerkrachten in quarantaine zouden moeten, moeten we ook voorbereid zijn op dat scenario.”

Lees verder onder de foto.

School is geen broeihaard

Hans Vandelannoote, directeur Vrij CLB Westhoek, benadrukt dat het stijgend aantal coronabesmettingen en quarantaines in perspectief moeten geplaatst worden. “Tot eind vorige week was er geen sprake van coronabesmettingen op school. Aan het begin van de week begonnen de meldingen binnen te sijpelen. Een beperkt aantal leerlingen test nu positief. In de eerstelijnszone Westhoek zijn dat momenteel 12 à 14 leerlingen en een 5-tal personeelsleden. Uiteraard hebben die cijfers wel grote gevolgen waarbij 140 leerlingen en leerkrachten momenteel in quarantaine verblijven. Dat zijn gedeeltelijke of volledige klassen en internen. De effectieve besmettingen blijven voorlopig laag”, zegt Hans Vandelannoote. “Eerlijk gezegd hadden we wel verwacht dat dit zou gebeuren, maar we moeten alles in perspectief bekijken. De besmettingen zijn vooral afkomstig uit gezinnen of privébijeenkomsten, maar deze namiddag kregen we wel bericht dat er ook enkele meldingen waren van schoolbesmettingen. De scholen zijn geen broeihaard, maar we moeten wel zeer waakzaam over zijn”, zegt Hans Vandelannoote. “Het percentage positieve testen ligt wel nog steeds lager dan bijvoorbeeld de provincie Antwerpen en West-Vlaanderen heeft nog steeds een lage besmettingsgraad. We blijven heel waakzaam, maar als we het breder plaatje bekijken blijven we binnen de lijnen en zien we nu een logisch beeld. We zijn uiteraard nog vroeg op het schooljaar, maar al bij al hebben we dit onder controle.”