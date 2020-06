Start bedeling mondmaskers voor Poperingse bevolking Laurie Bailliu

04 juni 2020

15u55 0 Poperinge Vrijwilligers begonnen donderdagnamiddag met de bedeling van de mondmaskers voor de Poperingse bevolking. Begin deze week raakte nog bekend dat de levering van mondmaskers voor de Poperingse bevolking vast zat bij de douane in Luik.

“Na lang wachten door douaneformaliteiten zijn de mondmaskers voor de Poperingse bevolking dan toch aangekomen. Een aantal vrijwilligers gingen hard aan het werk om de mondmaskers in enveloppen te steken. De verdeling begon donderdagnamiddag 4 juni en verloopt over enkele dagen. Verwacht wordt dat het grootste deel van Poperinge tegen het einde van het weekend de mondmaskers in de bus heeft. Tegen half volgende week heeft elke inwoner zeker zijn exemplaar in de bus”, klinkt het bij Stad Poperinge.

Eerder deze week communiceerde de stad dat de levering van de mondmaskers voor de Poperingse bevolking bleek vast te zitten bij de douane in Luik. De levering maakte deel uit van een paar honderdduizend van deze anti-coronaproducten bestemd voor alle gemeenten van de Westhoek en Midden-West-Vlaanderen. Frustratie alom dus bij de West-Vlaamse gemeenten, hun inwoners én de bedrijven die de mondmaskers moeten leveren.

Op vraag van de Federale overheidsdienst Economie hield de douanedienst de levering daar tegen, omdat in de verpakking geen handleiding zit en die eerst moet worden toegevoegd. Het Poperingse stadsbestuur had nochtans met zijn vrijwilligers al omslagen met een handleiding klaarliggen. “Op het hoogste politieke niveau werd nu druk uitgeoefend om deze impasse en frustrerende situatie te doorbreken”, communiceerde Stad Poperinge toen.