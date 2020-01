Stalker die 34.000 berichten stuurde naar ex krijgt 37 maanden cel Christophe Maertens

06 januari 2020

12u36 6 Poperinge Jarne C. (26) uit Poperinge is door de rechter in Ieper veroordeeld tot een effectieve celstraf van 37 maanden voor stalking van zijn ex-vriendin.

Eind maart 2019 liep de twintiger al een voorwaardelijke celstraf op van twee jaar voor het belagen van zijn ex-vriendin. Eerder veroordeelde het hof van beroep in Gent de beklaagde voor intrafamiliaal geweld. Het koppel had jarenlang een knipperlichtrelatie. Toen ze weer eens uit elkaar waren, stuurde C. de vrouw tot tweehonderd berichtjes per dag via Messenger, WhatsApp of sms, ook ’s nachts. In zes maanden klokte hij af op 34.000 telefoontjes en berichtjes. “Ik deed dat alleen om haar terug te winnen, want ze is de vrouw van mijn leven en ik wil haar niet laten vallen”, vertelde C. toen aan de rechter. Hij hield woord, want kort na zijn veroordeling viel hij het meisje opnieuw lastig. De Ieperse onderzoeksrechter plaatste de twintiger achter tralies, maar zelfs vanuit de gevangenis bleef hij verder doen.

De rechter veroordeelde de man nu tot een celstraf van 37 maanden en een boete van vierhonderd euro. De rechtbank hield rekening met de lange duur van de stalking. “U bent hardleers en zelf na vorige veroordelingen bleef u maar verder doen”, zei de rechter. “Uw slachtoffer leeft voortdurend in angst, waardoor ze psychisch lijdt. U hebt geen normbesef en de kans tot herval is groot.”