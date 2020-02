Stadskrant voortaan op woensdag of vrijdag in de bus LBR

05 februari 2020

15u12 0 Poperinge De stadskrant valt vanaf nu via een andere verdeling in de brievenbus. Op woensdag of op vrijdag zul je de stadskrant in de bus vinden.

De postbode stak tot voor kort de Stadskrant in de Poperingse brievenbussen. Een verandering bij bpost noodzaakt het stadsbestuur om naar een andere verdeler over te schakelen. Daardoor valt de Stadskrant niet meer bij iedereen op één dag in de bus. Sommige bewoners zullen de Stadskrant op woensdag krijgen en de andere pas op vrijdag.