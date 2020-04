Stadsevenementen tot en met 5 mei afgelast of uitgesteld Laurie Bailliu

02 april 2020

16u13 0 Poperinge Het College van Burgemeester en Schepenen besliste om alle eigen activiteiten en evenementen tot en met 5 mei 2020 af te gelasten of indien mogelijk uit te stellen.

Het gaat voor deze afgelasting of dit uitstel om de activiteiten georganiseerd door de stad en bij uitbreiding het OCMW en AGB De Kouter. De maatregelen in het kader van de Corona-crisis gelden voorlopig tot 19 april. “Zelfs zonder de, zeer waarschijnlijke, verlenging tot en met 3 mei rest na 19 april te weinig tijd om de evenementen tussen 20 april en 5 mei te organiseren”, zo wordt gecommuniceerd door Stad Poperinge.

“In april en begin mei plant de stad dus geen schoolvoorstellingen, geen avond- en familievoorstellingen of Filmmozaïek in CC Ghybe. De jaarlijkse rommelmarkt op 1 mei gaat niet door en ook de officiële opening van het event Circus 157 in het Franse Hardifort dient uitgesteld. Circus Pepino stelt zijn komst één jaar uit tot de paasvakantie van 2021. De diverse (vrijetijds)diensten, die één of meerdere evenementen planden tot 5 mei, beslissen eerstdaags per evenement tot afgelasting of uitstel en communiceren hierover met alle betrokken partijen.” Wie bijvoorbeeld kaartjes kocht voor een voorstelling, geprogrammeerd tijdens deze coronacrisis, ontvangt binnenkort de nodige info.