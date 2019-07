Stadsdiensten gesloten op 11 juli LBR

Enkele activiteiten werden op poten gezet voor het feest van de Vlaamse gemeenschappen op donderdag 11 juli.

De stadsdiensten zijn die dag gesloten, behalve het Hopmuseum, dienst Toerisme en Sport- en recreatiebad De Kouter. Op woensdag 10 juli vindt een viering plaats in het stadhuis in de gotische zaal. Om 20 uur is er een muzikale opening door Koninklijke Harmonie De Volksvreugd Proven, gevolgd door een verwelkoming door burgemeester Christof Dejaegher en een lezing door Dirk Debuysere, nationaal voorzitter van het Davidsfonds Academie vzw en ondervoorzitter Davidsfonds vzw, over ‘Verbondenheid’. Om 21 uur is er een muzikale afsluiting door Koninklijke Harmonie De Volksvreugd Proven met daarna een receptie. Op 11 juli is er vanaf 20 uur het parkconcert ‘Vlaanderen Feest’ met Edward en Grafgravers in het stadspark.