Stadsbestuur wil huis voor verenigingen in De Kring, Open Vld kritisch over de aankoop Laurie Bailliu

26 mei 2020

17u37 0 Poperinge Poperinge gaat een ontwerper aanstellen voor de (her)inrichting van het huis voor verenigingen De Kring, maar Open Vld kan zich hier niet in vinden. “Waarom is een ontwerper nodig? Wat zal het kostenplaatje zijn? Treedt de stad in concurrentie met de horeca door café en restaurant te voorzien?”, vroeg raadslid Sophie Gruwez zich af. “We willen een huis voor verenigingen uitbouwen. De aanstelling van een architect is een normale procedure en die moeten we ook volgen”, reageert schepen Vandromme (CD&V).

“De Kring is een voorlopige oplossing tot de Vroonhofsite in gebruik kan worden genomen. In de vorige gemeenteraad werd de aankoop van het gebouw voor 850.000 euro behandeld. De binnentuin moet nog aangekocht worden, maar de prijs kennen we nog niet. Nu wordt wel een opdracht uitgeschreven voor een ontwerper om De Kring in te richten als het huis voor verenigingen. Men voorziet een budget van 50.000 euro hiervoor. Het totale kostenplaatje voor aankoop en renovatie De Kring wordt voorzien op 1.090.000 euro. Waarvan 1.000.000 euro in 2020 en 90.000 euro in 2021”, zegt raadslid Sophie Gruwez (Open Vld).

Volledige kostenplaatje

“Nu wordt er goedkeuring gevraagd voor 50.000 euro louter voor het uitwerken van een concept. Hierin moet onder andere de volledige installatie van twee keukens opgenomen worden. Het ontwerp voorziet namelijk in een ruime leskeuken met (mobiel) kookeiland en in een restaurant met zaal en eigen keuken en café vooraan. De ontwerper moet een feestzaal voorzien die ook zal dienen voor privéfeesten en maaltijden. Hierbij dan de opmerking dat als de zaal dient voor privéfeesten ze niet zal kunnen gebruikt worden door verenigingen. De verenigingen die gebruik maken van De Kring moeten zich wenden tot het café/restaurant, uitgebaat door de concessiehouder van de stad. Wij kunnen niet steunen dat de stad als overheid rechtstreeks in concurrentie treedt met de horeca, die al zo zwaar getroffen wordt.”

Raadslid Gruwez had enkele vragen bij de aanstelling van een ontwerper. “Waarom is dat nodig? Hoe komt men tot een budget van 50.000 euro? Heeft de stad een idee van het totale kostenplaatje om De Kring operationeel te maken? Ook de streefdatum van 2021 lijkt utopisch als er nog eerst een studiebureau zal aangesteld worden dat een plan moet uitwerken.”

Normale procedure

Schepen Loes Vandromme probeerde de puntjes op de i te zetten. “Verspreid over de verschillende jaren hebben we in het meerjarenplan 1.250.000 euro ingeschreven voor De Kring. Het moet een echt huis voor verenigingen worden en daar hebben ze ook naar gevraagd. We willen als stad investeren naar ruimte voor de verenigingen. Van zodra corona het toelaat, zullen we met de toekomstige gebruikers aan tafel zitten. Bij andere dossiers is het zo dat er altijd een architect moet worden aangesteld als er ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd. Dat is hier ook het geval. Als er een lift geplaatst wordt, moet er aan de structuur van het gebouw gewerkt worden. Op de tweede verdieping gaan we ook de zolder uitbreiden. Voor die structurele aanpassingen hebben we een bouwvergunning en dus een architect nodig. Dit is de normale procedure en die moeten we ook volgen. Daarnaast moeten we ook rekening houden met de toegankelijkheid. Alle verdiepingen en alle lokalen moeten toegankelijk zijn. Daar helpt die architect ook bij.”